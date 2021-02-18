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Главная Новости Бизнес финансы Биткоин снова обновил ценовой рекорд
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Биткоин снова обновил ценовой рекорд

Вслед за Bitcoin рекорды обновляет еще одна криптовалюта - Ethereum

сегодня, 16:42
Автор:

Татьяна Веремеева

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin обновила очередной рекорд. Так, в течение последних суток курс Биткоина поднимался до 52 524 долларов за монету. Сейчас криптовалюта уже немного подешевела и торгуется на уровне 51 700 долл. за Биткоин. Об этом свидетельствуют данные ресурса Investing.com.

Биткоин снова обновил ценовой рекорд

Bitcoin. Фото из открытых источников

Вслед за Bitcoin выросла и стоимость еще одной популярной криптовалюты – Ethereum. Монета обновила свой предыдущий рекорд стоимости в 1840 долл. и достигла нового небывалого максимума – 1915 долл. за Ethereum.

Аналитики говорят, что огромное количество наличных денег, которые правительства и центральные банки закачали в экономику во время кризиса на фоне пандемии коронавируса, стало ключевым фактором ралли криптовалют, пишет Markets Insider.

Сторонники Биткоина также говорят, что криптовалюта может существовать как хранилище ценностей, если рекордные объемы стимулов приведут к росту инфляции и подорвут покупательную способность фиатных валют, таких как доллар.

Рост Биткоина к отметке в 52 тыс. долл. способствовал росту рыночной стоимости до более чем 950 млрд долл.

Отметим, еще в декабре 2020 года эксперты называли рекордной стоимостью Биткоина 25 тысяч долларов. Такие данные сообщала криптовалютная биржа Coindesk. Выходит, что за неполных два месяца виртуальной валюте удалось вырасти ровно вдвое.

Напомним, что ранее "Комментарии" говорили со специалистами по криптовалюте, которые подтвердили — Биткоин продолжит дорожать. Одна из причин состоит в необыкновенном ажиотаже со стороны общества. Стоит отметить, что один из экспертов, представляющий компанию Hamilton, вполне уверен, что Биткоин способен увеличить стоимость в 100-процентом размере – тогда курс криптовалюты равнялся 43 тысячам долларов.


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Обусуждения

Олег

сегодня, 17:08

Те кто в нефть вкладывали, сейчас рвут волосы на себе https://kosatka.media/category/neft/news/v-2020-godu-chistyy-dolg-gazprom-nefti-vyros-na-10

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