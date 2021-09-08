Биткоин стал официальным платежным средством Сальвадора

7 сентября криптовалюта биткоин стала официальным платежным средством на территории Сальвадора. Теперь люди могут рассчитываться биткоинамы за товары и услуги. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Биткоин (фото из открытых источников)

Все граждане Сальвадора отныне имеют возможность бесплатно загрузить специальный кошелек для криптовалюта Chivo. У каждого на счету автоматически является по 30 долларов в биткоинах.

Правительство создало специальный фонд для обмена биткоинив на доллары. На счету есть 400 биткоинив (21 млн долларов). Также в стране установили 200 банкоматов для снятия биткоинив в долларовом эквиваленте и отменили комиссию за обмен.

В перспективе планируется расширить сеть банкоматов до 1,5 тысячи. Президент Сальвадора Найиб Букел заявил, что легализация биткоина поможет гражданам страны осуществлять переводы своим семьям, которые живут за кордоном.На сегодня в Сальвадоре основная валюта — доллар. Экономика зависит от зарубежных переводов граждан. Это пятая часть ВВП или $ 6 млрд. Важно, что у 70% населения Сальвадора нет банковской счетов, поскольку они работают в неформальной экономической зоне.

Напомним, курс известной криптовалюты — биткоина после резкого спада снова пошел вверх. Некоторые аналитики связывают это с тем, что с 7 сентября эта криптовалюта становится законной платежной единицей в Сальвадоре, — сообщает провайдер финансовой информации, американская компания "Bloomberg". В соцсетях по всему миру сегодня стартовал своеобразный флешмоб по приобретению биткоинов на небольшие денежные суммы, в знак солидарности с Сальвадором, где не побоялись сделать биткоин платежной валютой на равных правах с американским долларом. Отметим, что по состоянию на утро 7 сентября за один биткоин дают 52 тыс. 602 доллара США, в то время как еще неделю назад стоимость этой криптовалюты составляла менее чем 47 тыс. долларов за одну виртуальную монету.





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