«Будут не картонки, а брусчатка»: Сергей Притула резко отреагировал на намерения властей

Известный украинский волонтер и бывший шоумен Сергей Притула подверг резкой критике намерения властей ввести НДС для физических лиц-предпринимателей.

Сергей Притула. Фото: из открытых источников

Изучив мнения экспертов, основатель одного из крупнейших благотворительных фондов, считает, что "ничего толкового от такой законодательной инициативы не получится".

"Бороться с "серяком" и злоупотреблениями в сфере упрощенной системы налогообложения нужно не за счет тех честно и тяжело работающих ФЛП. Надеюсь, что украинские парламентарии четко осознают последствия принятия такого закона. Здесь уже будут не "картонки", а брусчатка", – написал Притула в Facebook.

По его словам, если Рада решится на такой шаг, это станет политическим суицидом для депутатов.

"Работайте в интересах украинцев, а не в угоду международным финансовым институтам. С уважением, Сергей Притула. ФЛП третьей группы", — добавил волонтер.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине заставят ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения, уплачивать налог на добавленную стоимость. Внедрят его не для всех, а заработает нововведение, вероятно с 2027 года, заявил министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, государство намерено "выровнять условия" для работающих на упрощенной системе и бизнеса, который уже является плательщиком НДС. Министр подчеркнул, что сейчас "упрощенка" используется не только мелкими предпринимателями для предоставления услуг или консультаций, но и крупными компаниями, "использующими упрощенцев" для уклонения от уплаты налогов.

Марченко признал, что эта реформа сложна и непопулярна, но считает ее неизбежной. Вопрос, по его словам, также активно обсуждался с Международным валютным фондом и избежать изменений не удастся.