«Будуть не картонки, а бруківка»: Сергій Притула різко відреагував на наміри влади

Відомий український волонтер та колишній шоумен Сергій Притула різко розкритикував наміри влади запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Сергій Притула. Фото: з відкритих джерел

Вивчивши думки експертів, засновник одного з найбільших благодійних фондів, вважає, що "нічого путнього від такої законодавчої ініціативи не вийде".

"Боротися з "сіряком" та зловживаннями у сфері спрощеної системи оподаткування треба не за рахунок тих ФОПів, які чесно і важко працюють. Маю сподівання, що українські парламентарі чітко усвідомлюють наслідки прийняття такого закону. Тут вже будуть не "картонки", а бруківка", — написав Притула у Facebook.

За його словами, якщо Рада наважиться на такий крок, це стане "політичним суїцидом" для депутатів.

"Працюйте в інтересах українців, а не на догоду міжнародним фінансовим інституціям. З повагою, Сергій Притула. ФОП третьої групи", — додав волонтер.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні змусять ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, сплачувати податок на додану вартість. Запровадять його не для всіх, а запрацює нововведення, ймовірно з 2027 року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами урядовця, держава має намір "вирівняти умови" для тих, хто працює на спрощеній системі, та бізнесу, який вже є платником ПДВ. Міністр наголосив, що зараз "спрощенка" використовується не лише дрібними підприємцями для надання послуг чи консультацій, а й великими компаніями, які "використовують спрощенців" для ухилення від сплати податків.

Марченко визнав, що ця реформа є складною і непопулярною, але вважає її неминучою. Питання, за його словами, також активно обговорювалося з Міжнародним валютним фондом, і уникнути змін не вдасться.