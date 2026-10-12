Бюджет Украины дал сбой: почему правительство заморозило миллиарды гривен

В октябре Украина столкнулась с кризисом ликвидности, из-за которого правительство было вынуждено пересмотреть бюджетные приоритеты и отложить финансирование ряда расходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, в нынешних условиях государство сосредоточило ресурсы на ключевых обязательствах.

Бюджет. Фото: из открытых источников

"К сожалению, в октябре мы вступили в кризис ликвидности. Сейчас финансируются только оборонные расходы, пенсии, заработная плата и социальная помощь", — сообщил министр.

Правительство приостановило финансирование капитальных расходов. Как пояснил Марченко, речь идет не об отмене государственных программ или отказе от запланированных работ, а о переносе части платежей на более поздний срок. В общей сложности на конец года отложено около 39 млрд грн расходов.

Дополнительным шагом стала временная приостановка бюджетного возмещения НДС. По словам главы Минфина, отсрочка затронула налогоплательщиков на общую сумму 18 млрд грн. Такое решение принято на фоне нехватки ликвидных средств для выполнения текущих бюджетных обязательств.

Марченко также обратил внимание на резкий рост финансовой нагрузки, связанной с войной. Если в 2022 году потребности оборонного сектора составляли 105 млрд долларов, то теперь расходы на оборону достигают 155 млрд долларов.

При этом, по данным, приведенным министром, уже по состоянию на август дефицит финансирования оборонных нужд до конца года оценивался в 27 млрд долларов. Еще одним фактором давления на бюджет стало невыполнение обязательств перед международными партнерами: Украина, как заявил Марченко, уже недополучила 29,5 млрд долларов.

Несмотря на финансовые трудности, правительство разблокировало планы устойчивости. Министр выразил надежду, что центральные ведомства и местные власти успеют подготовиться к отопительному сезону. Однако озвученные цифры показывают, насколько жесткий выбор приходится делать государству между ограниченными ресурсами, потребностями обороны и финансированием других направлений.

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