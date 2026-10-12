Бюджет України дав збій: чому уряд заморозив мільярди гривень

У жовтні Україна зіткнулася з кризою ліквідності, через яку уряд був змушений переглянути бюджетні пріоритети та відкласти фінансування низки видатків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, за нинішніх умов держава зосередила ресурси на ключових зобов'язаннях.

Бюджет. Фото: з відкритих джерел

"На жаль, у жовтні ми вступили в кризу ліквідності. Наразі фінансуються лише оборонні витрати, пенсії, заробітна плата та соціальна допомога", — повідомив міністр.

Уряд призупинив фінансування капітальних витрат. Як пояснив Марченко, йдеться не про відміну державних програм або відмову від запланованих робіт, а про перенесення частини платежів на пізніший термін. Загалом на кінець року відкладено близько 39 млрд. грн. витрат.

Додатковим кроком стало тимчасове призупинення бюджетного відшкодування ПДВ. За словами голови Мінфіну, відстрочка торкнулася платників податків на загальну суму 18 млрд. грн. Таке рішення ухвалено на тлі нестачі ліквідних коштів для виконання поточних бюджетних зобов'язань.

Марченко також звернув увагу на різке зростання фінансового навантаження, пов'язаного з війною. Якщо 2022 року потреби оборонного сектора становили 105 млрд доларів, то тепер витрати на оборону досягають 155 млрд доларів.

При цьому, за даними, наведеними міністром, вже станом на серпень дефіцит фінансування оборонних потреб до кінця року оцінювався у 27 млрд доларів. Ще одним фактором тиску на бюджет стало невиконання зобов'язань перед міжнародними партнерами: Україна, як заявив Марченко, вже не отримала 29,5 млрд доларів.

Попри фінансові труднощі уряд розблокував плани стійкості. Міністр висловив сподівання, що центральні відомства та місцева влада встигнуть підготуватися до опалювального сезону. Однак, озвучені цифри показують, наскільки жорсткий вибір доводиться робити державі між обмеженими ресурсами, потребами оборони та фінансуванням інших напрямів.

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