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Цены на аренду квартир могут существенно вырасти: названы причины

По итогам 2021 года, цены на аренду недвижимости в крупных городах могут подскочить на 25-30%

сегодня, 16:45
Автор:

Елизавета Черных

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, в Украине может существенно вырасти стоимость аренды жилья. Речь идет о подорожании аренды квартир на 15-20% в крупных украинских городах осенью, а по итогам года — на 25-30%. Об этом специалист рассказал в комментарии ТСН. 

Цены на аренду квартир могут существенно вырасти: названы причины

Цены на аренду квартир могут существенно вырасти - фото из открытых источников

По словам эксперта, арендаторы сейчас в поиске более дешевых вариантов жилья, поскольку несколько снизилась их покупательная способность. Однако, согласно статистике, цены растут и люди вынуждены искать более бюджетные квартиры. 

Пита прогнозирует осенью рост цен на аренду недвижимости. Это произойдет в связи с восстановлением деловой жизни и возвращению студентов к аудиторному образовательному процессу. Конечно, если Кабмин не ужесточит карантинные ограничения, включая очередной локдаун. 

По словам эксперта, стоимость аренды 1-,2-комнатных квартир в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове может увеличиться на 10-15%, а в других областных центрах — на 7-10%. По итогам текущего года в целом, цены на аренду недвижимости в таких крупных городах могут подскочить на 25-30%. 

Напомним, что эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал изданию "Комментарии", ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также, есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость. По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительные изменения. Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей. Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса в рынке аренды жилья на 5-10%. Специалист подчеркивает, что эксперты рынка перестали давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/ceny-na-arendu-kvartir-za-god-mogut-vyrasti-na-25-30-specialist-nazval-prichiny-1858141.html
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