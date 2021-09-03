Цены на аренду квартир могут существенно вырасти: названы причины

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, в Украине может существенно вырасти стоимость аренды жилья. Речь идет о подорожании аренды квартир на 15-20% в крупных украинских городах осенью, а по итогам года — на 25-30%. Об этом специалист рассказал в комментарии ТСН.

Цены на аренду квартир могут существенно вырасти - фото из открытых источников

По словам эксперта, арендаторы сейчас в поиске более дешевых вариантов жилья, поскольку несколько снизилась их покупательная способность. Однако, согласно статистике, цены растут и люди вынуждены искать более бюджетные квартиры.

Пита прогнозирует осенью рост цен на аренду недвижимости. Это произойдет в связи с восстановлением деловой жизни и возвращению студентов к аудиторному образовательному процессу. Конечно, если Кабмин не ужесточит карантинные ограничения, включая очередной локдаун.

По словам эксперта, стоимость аренды 1-,2-комнатных квартир в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове может увеличиться на 10-15%, а в других областных центрах — на 7-10%. По итогам текущего года в целом, цены на аренду недвижимости в таких крупных городах могут подскочить на 25-30%.

Напомним, что эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал изданию "Комментарии", ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также, есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость. По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительные изменения. Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей. Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса в рынке аренды жилья на 5-10%. Специалист подчеркивает, что эксперты рынка перестали давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.





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