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Главная Новости Бизнес финансы Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на жилье осенью
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Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на жилье осенью

Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья

сегодня, 08:48
Автор:

Елизавета Черных

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал изданию "Комментарии", ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также, есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость. 

Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на жилье осенью

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительные изменения.

"Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей, — отмечает Михаил Артюхов. — Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса в рынке аренды жилья на 5-10%".

Михаил Артюхов подчеркивает, что эксперты рынка перестали давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.

"Сегодня рынок недвижимости по количеству сделок напоминает 2001 год. Порядка 1000-1500 продаж и 400-500 аренд в столице и пригороде ежемесячно не внушает оптимизм застройщикам и профессиональным инвесторам, – поясняет он. – Одновременно, других альтернатив для инвестиционного капитала не много. Поэтому рынок спит и вряд ли активность изменится до первого полугодия 2022 года. Поэтому сейчас хорошее время инвестировать".

Ранее о важных для рынка недвижимости факторах порталу "Комментарии" рассказал руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины) Эдуард Бразас. 

Кроме того, в материале портала можно ознакомиться с прогнозом цен на недвижимость на август и узнать, как изменилась стоимость, а также, какие факторы могут повлиять на удорожание (удешевление) жилья в Украине.                   


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Источник: https://comments.ua/
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