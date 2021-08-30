Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на жилье осенью

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Елизавета Черных
Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал изданию "Комментарии", ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также, есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость.
Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников
По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительные изменения.
Михаил Артюхов подчеркивает, что эксперты рынка перестали давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.
Ранее о важных для рынка недвижимости факторах порталу "Комментарии" рассказал руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины) Эдуард Бразас.
Кроме того, в материале портала можно ознакомиться с прогнозом цен на недвижимость на август и узнать, как изменилась стоимость, а также, какие факторы могут повлиять на удорожание (удешевление) жилья в Украине.
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