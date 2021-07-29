Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на жилье в ближайшее время

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, рассказал изданию "Комментарии", какие важные события на рынке жилья ожидают Украину в августе, а также, какие факторы могут повлиять на удорожание (удешевление) недвижимости.

Какими будут цены на жилье в ближайшее время - фото из открытых источников

"Зачастую июль, как и январь, наиболее “спокойные” месяцы в сегменте купли-продажи квартир. Конечно, рынок “живой” и ценовые колебания никто не отменял, но глобальных изменений ждать не приходится. Рынок как бы готовится к осени: несмотря на активное заключение сделок, цены останутся более-менее стабильными", — говорит эксперт.

По прогнозам АСНУ, в сегменте жилой недвижимости ценовой рост в августе возможен лишь точечный, в зависимости от типа, качества квартир, локации и пр. На сегодняшний день наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются квартиры площадью 35-50 м2 преимущественно в домах советской застройки. Спрос на такое “социальное” жилье составляет суммарно около 45-50% от всего вторичного рынка. Поэтому стоимость жилья может вырасти именно на такие квартиры, как наиболее популярные у украинских граждан. Но, повторяется специалист, этот рост в целом не скажется на общерыночной конъюнктуре, так как он составит всего лишь 2-3%.

"Что касается ситуации на первичном рынке, то вероятнее всего, застройщики “пришпорят” свою маркетинговую активность уже в сентябре-октябре, пытаясь простимулировать спрос. По нашим данным, именно в сентябре-октябре ожидается рост стоимости жилья на первичном рынке в среднем на 5-7%", — продолжает Юрий Пита.

Эксперт называет несколько причин удорожания жилья:

1) переход на новый этап строительства, который всегда сопровождается пересмотром цен;

2) возможные экономические факторы, как, например, инфляция, могут вынудить застройщиков “подстроить” свои цены под общий “тренд” удорожания товаров и услуг,

3) повышенный спрос на квартиры 35-60 м2, как наиболее инвестиционно привлекательные для вложения имеющихся средств станет, пожалуй, главным стимулом к росту стоимости жилья.

Если говорить о сегменте аренды жилья, уточняет специалист, то начиная со второй половины августа, если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств в виде нового витка пандемии, ожидается существенная активизация: спрос на аренду жилья может вырасти на 10-15%, соответственно начнется этап пересмотра цен. По прогнозам АСНУ, со второй половины августа и по конец сентября будут сформированы новые цены: аренда жилья в крупных украинских городах может вырасти в среднем еще на 10-15% и, скорее всего, эти цены продержатся до конца года.

"Одна существенная ремарка: после прошлогоднего падения цен на аренду в среднем на 35-40%, рынок постепенно “возвращает” доковидные цены, и до конца года цена аренды будет соответствовать пиковым показателям конца 2019 года. Но не стоит ожидать каких-либо резких и немотивированных рыночными обстоятельствами ценовых скачков. При сохранении социально-экономической обстановки в стране и анонсированном росте тарифов на энергоресурсы, цены могут увеличиваться достаточно плавно и только под воздействием спроса. По сути высокие коммунальные тарифы являются главным сдерживающим фактором для арендодателей", — уверяет Юрий Пита.

Таким образом, август на рынке недвижимости, в частности жилья, будет своего рода подготовительным этапом к “высокому сезону”, который начнется уже ближе к осени.

Ранее портал "Комментарии" писал, какие расходы понесут владельцы недвижимости в Украине с 1 июля.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!