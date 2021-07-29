Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на жилье в ближайшее время

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Елизавета Черных
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, рассказал изданию "Комментарии", какие важные события на рынке жилья ожидают Украину в августе, а также, какие факторы могут повлиять на удорожание (удешевление) недвижимости.
Какими будут цены на жилье в ближайшее время - фото из открытых источников
По прогнозам АСНУ, в сегменте жилой недвижимости ценовой рост в августе возможен лишь точечный, в зависимости от типа, качества квартир, локации и пр. На сегодняшний день наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются квартиры площадью 35-50 м2 преимущественно в домах советской застройки. Спрос на такое “социальное” жилье составляет суммарно около 45-50% от всего вторичного рынка. Поэтому стоимость жилья может вырасти именно на такие квартиры, как наиболее популярные у украинских граждан. Но, повторяется специалист, этот рост в целом не скажется на общерыночной конъюнктуре, так как он составит всего лишь 2-3%.
Эксперт называет несколько причин удорожания жилья:
1) переход на новый этап строительства, который всегда сопровождается пересмотром цен;
2) возможные экономические факторы, как, например, инфляция, могут вынудить застройщиков “подстроить” свои цены под общий “тренд” удорожания товаров и услуг,
3) повышенный спрос на квартиры 35-60 м2, как наиболее инвестиционно привлекательные для вложения имеющихся средств станет, пожалуй, главным стимулом к росту стоимости жилья.
Если говорить о сегменте аренды жилья, уточняет специалист, то начиная со второй половины августа, если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств в виде нового витка пандемии, ожидается существенная активизация: спрос на аренду жилья может вырасти на 10-15%, соответственно начнется этап пересмотра цен. По прогнозам АСНУ, со второй половины августа и по конец сентября будут сформированы новые цены: аренда жилья в крупных украинских городах может вырасти в среднем еще на 10-15% и, скорее всего, эти цены продержатся до конца года.
Таким образом, август на рынке недвижимости, в частности жилья, будет своего рода подготовительным этапом к “высокому сезону”, который начнется уже ближе к осени.
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