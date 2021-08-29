Недвижимость в Украине: что будет с ценами на жилье осенью

Сентябрь уже не за горами, а с ним и привычные сезонные изменения рынка, в том числе недвижимости. "Комментарии" решили узнать, ждут ли Украину этой осенью некие важные события в этом направлении и какие факторы могут повлиять на подорожание (удешевление) жилья. Свои мнением с порталом поделился руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины) Эдуард Бразас.



Эксперт сделал прогноз по ценам на недвижимость осенью-2021. Коллаж: 24 канал

Каких-то глобальных прогнозируемых новелл, считает эксперт, вроде как не предвидится.

"Изменение налогообложения операций (если таки примут законопроект №5600) — дело 2022 года. Изменения порядка технической инвентаризации коснётся очень узкой части рынка и глобально не повлияет ни на что", — отмечает Эдуард Бразас.

Также специалист отмечает, что бесплатный модуль оценки Фонда госимущества Украины будут совершенствовать. По его словам, есть надежда, что и цифры этот модуль будет выдавать всё более корректные.

"Рынок земли революцией не стал (что, собственно, и прогнозировалось). Ипотека пока — ну никак не драйвер. Если экономика и дальше будет плюс/минус стабильной, рынок будет жить своей жизнью с небольшим ростом цен и стабильной активностью", — объясняет Бразас.

По мнению эксперта, активизация рынка аренды в миллионниках с ростом цен осенью является прогнозируемым и ожидаемым явлением. Эдуард Бразас считает, что притормозить этот процесс способен только жесткий локдаун.

"Не думаю, что власть в нем [локдауне — ред.] заинтересована — экономика может и не выдержать, — резюмирует эксперт. — Так что ожидаем стабильности и надеемся, что без форс-мажоров".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие финансовые расходы понесли владельцы недвижимости в Украине с 1 июля.

Также на портале вы можете узнать, какие прогнозы давали специалисты по рынку жилья на август 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!