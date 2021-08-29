Недвижимость в Украине: что будет с ценами на жилье осенью

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Вечканова Елена
Сентябрь уже не за горами, а с ним и привычные
сезонные изменения рынка, в том числе недвижимости. "Комментарии" решили
узнать, ждут ли Украину этой осенью некие важные события в этом направлении и
какие факторы могут повлиять на подорожание (удешевление) жилья. Свои мнением с
порталом поделился руководитель Комитета по информационным системам и аналитике
в АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины) Эдуард Бразас.
Эксперт сделал прогноз по ценам на недвижимость осенью-2021. Коллаж: 24 канал
Каких-то глобальных прогнозируемых новелл,
считает эксперт, вроде как не предвидится.
Также специалист отмечает, что бесплатный
модуль оценки Фонда госимущества Украины будут совершенствовать. По его словам,
есть надежда, что и цифры этот модуль будет выдавать всё более корректные.
По мнению эксперта, активизация рынка аренды в
миллионниках с ростом цен осенью является прогнозируемым и ожидаемым явлением.
Эдуард Бразас считает, что притормозить этот процесс способен только жесткий
локдаун.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие финансовые расходы понесли владельцы недвижимости в Украине с 1 июля.
Также на портале вы можете узнать, какие прогнозы давали специалисты по рынку жилья на август 2021 года.
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