Цены на бензин в Украине повысятся: когда и на сколько

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
К концу этого
месяца цены на бензин в Украине, вероятно, поднимутся. На это есть ряд причин.
Подробнее о ситуации изданию "Комментарии" рассказал эксперт по энергетическим
вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Фото из открытых источников
На данный момент,
отмечает эксперт, прослеживаются две негативные тенденции.
Во-первых, цена
нефти продолжает расти. С конца октября цена выросла с 37 до 62 долларов за
баррель. При том, что основной рывок цена совершила в последние дни. Так, в
конце января было 55 долларов за баррель, а уже сегодня – 62. Т.е рост на 10%
за пару недель.
Второй фактор,
поясняет Куюн, это курс. Так, в январе гривня укреплялась, тем самым стоимость
импортных товаров должна была снижаться. И это, действительно, говорит эксперт,
выступало определенным амортизатором на фоне роста цены на нефть. Но в последние
дни гривня снова "поплыла", что может стать дополнительным фактором для
повышения цен.
Также необходимо
отметить, считает эксперт, что цены могли вырасти еще в декабре-январе. Однако
присутствует мощный фактор влияния на цены – так называемый "теневой рынок",
т.е. фальсифицированное топливо, которое в Украине продается по дешевым ценам
(обычно за наличные и без взыскания налогов). К примеру, если литр заводского
бензина А-95 стоит 23,50-24 грн, то в таких точках – 16-17 грн за литр.
Грубо говоря,
добавляет эксперт, благодаря так называем "бодяжникам" сегодня цена на бензин примерно на гривню
ниже, чем могла бы быть.
Ранее сообщалось,
что эксперты назвали причины рекордного повышения цен
на нефть.
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Олег
сегодня, 17:19
Когда я смогу прочитать новость , что цены падают , а не наоборот ? https://kosatka.media/uk/category/neft/news/ceny-na-neft-prodolzhili-rost-na-ozhidaniyah-snizheniya-postavok-iz-ssha