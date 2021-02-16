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Главная Новости Бизнес финансы Цены на бензин в Украине повысятся: когда и на сколько
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Цены на бензин в Украине повысятся: когда и на сколько

Эксперт назвал два фактора, которые влияют на стоимость бензина в Украине

сегодня, 17:18
Автор:

Таисия Ерохина

К концу этого месяца цены на бензин в Украине, вероятно, поднимутся. На это есть ряд причин. Подробнее о ситуации изданию "Комментарии" рассказал эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Цены на бензин в Украине повысятся: когда и на сколько

Фото из открытых источников

На данный момент, отмечает эксперт, прослеживаются две негативные тенденции.

Во-первых, цена нефти продолжает расти. С конца октября цена выросла с 37 до 62 долларов за баррель. При том, что основной рывок цена совершила в последние дни. Так, в конце января было 55 долларов за баррель, а уже сегодня – 62. Т.е рост на 10% за пару недель.

Второй фактор, поясняет Куюн, это курс. Так, в январе гривня укреплялась, тем самым стоимость импортных товаров должна была снижаться. И это, действительно, говорит эксперт, выступало определенным амортизатором на фоне роста цены на нефть. Но в последние дни гривня снова "поплыла", что может стать дополнительным фактором для повышения цен.

"Видим, что создаются предпосылки для дальнейшего роста цен на бензин, — рассказал нам Сергей Куюн. – Вероятно, это может произойти до конца месяца. Размер, который сегодня ожидается, порядка одной гривни на литр. Это то, о чем уже сегодня можно говорить, исходя из текущих цен. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Возможно, прогноз усугубится".

Также необходимо отметить, считает эксперт, что цены могли вырасти еще в декабре-январе. Однако присутствует мощный фактор влияния на цены – так называемый "теневой рынок", т.е. фальсифицированное топливо, которое в Украине продается по дешевым ценам (обычно за наличные и без взыскания налогов). К примеру, если литр заводского бензина А-95 стоит 23,50-24 грн, то в таких точках – 16-17 грн за литр.

"Это некачественное топливо, но потребителю нравится, — говорит Куюн. — Выходит, что этот рынок на себя перетягивает клиентуру и не дает легальным компаниям выставить объективную цену, и они вынуждены брать во внимание такую конкуренцию".

Грубо говоря, добавляет эксперт, благодаря так называем "бодяжникам" сегодня цена на бензин примерно на гривню ниже, чем могла бы быть.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали причины рекордного повышения цен на нефть.


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Обусуждения

Олег

сегодня, 17:19

Когда я смогу прочитать новость , что цены падают , а не наоборот ? https://kosatka.media/uk/category/neft/news/ceny-na-neft-prodolzhili-rost-na-ozhidaniyah-snizheniya-postavok-iz-ssha

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