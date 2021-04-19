Цены на продукты перед Пасхой: к чему готовиться украинцам

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Таисия Ерохина
Украинцы в ожидании Пасхальных и майских
праздников. Традиционно все готовятся к скачкам цен. "Комментарии" выяснили, ждать
ли украинцам повышения цен на продукты питания накануне Пасхи и майских
праздников, какие продукты, когда и на сколько могут подорожать в Украине.
Цены на продукты. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказал изданию исполнительный директор
Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, обещания, что цены не будут
подниматься, есть.
Однако он озвучивает достаточно пессимистические
ожидания. По той причине, что, скорее всего, в Украине произойдёт традиционный ценовой
ажиотаж перед Пасхой. И вряд ли обещания правительства и заверения ритейла
смогут как-то повлиять на ситуацию, предполагает эксперт.
Во-вторых, считает Пендзин, чтобы там ни
говорили представители правительства, но сезонные особенности ценообразования на
украинские овощи никто не отменял. И цены на них будут расти: такие особенности
нашего ценнообразования в данный период.
По его словам, подсолнечное масло до праздников
вряд ли поднимется в цене, а накануне праздников увидим небольшой рост, как и
на яйца.
Мясо и так не поднималось сильно в цене, выросло
всего на 5-6% за год. Сейчас тоже не растет, потому что пост. Перед праздником,
по прогнозам эксперта, будет рост на 3-4%.
Молочные продукты особо не подорожали. А сейчас,
добавляет Пендзин, будет еще и увеличение производства, поскольку животные
вышли на открытые пастбища. Перед Пасхой, по его словам, если и поднимутся цены
на "молочку", то на 2-3%.
Как ранее писал портал "Комментарии", названа цена
пасхальной корзины в 2021 году. Известно, какие продукты больше всего
подорожали с прошлого года.
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