Цены на продукты перед Пасхой: к чему готовиться украинцам

Украинцы в ожидании Пасхальных и майских праздников. Традиционно все готовятся к скачкам цен. "Комментарии" выяснили, ждать ли украинцам повышения цен на продукты питания накануне Пасхи и майских праздников, какие продукты, когда и на сколько могут подорожать в Украине.

Цены на продукты. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как рассказал изданию исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, обещания, что цены не будут подниматься, есть.

"Любимое государство уверяет, что ничего повышаться не будет. Мол, Минэкономики провело соответствующий разговор с ритейлом, серьезно ставится вопрос об ограничении экспорта части аграрной продукции, чтобы наполнить внутренний рынок", — отметил эксперт.

Однако он озвучивает достаточно пессимистические ожидания. По той причине, что, скорее всего, в Украине произойдёт традиционный ценовой ажиотаж перед Пасхой. И вряд ли обещания правительства и заверения ритейла смогут как-то повлиять на ситуацию, предполагает эксперт.

Во-вторых, считает Пендзин, чтобы там ни говорили представители правительства, но сезонные особенности ценообразования на украинские овощи никто не отменял. И цены на них будут расти: такие особенности нашего ценнообразования в данный период.

"Овощи будут расти и дальше до середины июня. Между ноябрьскими и июньскими ценами разница, как правило, 70-80%. Мы пока имеем 50-55% роста. Так что еще примерно на 30% рост будет, — прогнозирует Пендзин. — Если говорить о хлебе, будем иметь 1-2% в месяц рост. Независимо от желания правительства остановить этот рост".

По его словам, подсолнечное масло до праздников вряд ли поднимется в цене, а накануне праздников увидим небольшой рост, как и на яйца.

Мясо и так не поднималось сильно в цене, выросло всего на 5-6% за год. Сейчас тоже не растет, потому что пост. Перед праздником, по прогнозам эксперта, будет рост на 3-4%.

Молочные продукты особо не подорожали. А сейчас, добавляет Пендзин, будет еще и увеличение производства, поскольку животные вышли на открытые пастбища. Перед Пасхой, по его словам, если и поднимутся цены на "молочку", то на 2-3%.

Как ранее писал портал "Комментарии", названа цена пасхальной корзины в 2021 году. Известно, какие продукты больше всего подорожали с прошлого года.

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