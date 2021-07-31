Цены на топливо в Украине: что может привести к подорожанию или удешевлению

Эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук рассказал изданию "Комментарии", что происходит с ценами на топливо в Украине, а также, какие факторы могут повлиять его на подорожание (удешевление).

Цены на топливо в Украине - фото из открытых источников

"Июль удивил нас стремительным ростом цен на сжиженный газ. Справедливости ради, следует отметить, что удивляться здесь нечему, потому, как и в Европе он дорожал синхронно с ростом нефтяных котировок. У нас же это еще усугубилось ростом потребления (все-таки отпускной период!) на фоне незначительных запасов у трейдеров (не более недели – полторы): газонаполнительных станций для хранения сжиженного газа в Украине катастрофически не хватает", — говорит эксперт.

Леонид Косянчук поясняет, что с учетом аномальной жары, затраты на хранение сжиженных углеводородных газов (СУГ) и естественные потери не вдохновляли трейдеров заливать резервуары "под пробку". Созданный таким образом ситуативный дефицит ожидаемо взвинтил цены. В основном – в оптовом сегменте: с начала июня оптовые цены в пересчете на литры составили более 2,5 грн/л, в то время, как в рознице рост не превысил 1,5 грн/л.

"Понятно, что к началу августа поднакопилось так называемое "отложенное подорожание" не менее 1 грн/л. Вместе с тем, средняя розничная стоимость СУГ уже вплотную подошла к экономически целесообразному пределу (55%), а в премиальном сегменте даже превысила это соотношение. И это при том, что маржа на автогазе катастрофически мала: где-то 1,1 – 1,2 грн/л. Не ошибусь, если скажу, что для многих сетей уже сегодня продажа СУГ убыточна, а для владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) теряет свою привлекательность, как альтернатива бензину", — продолжает специалист.

Ситуация с продажами бензина и дизтоплива (ДТ), по словам эксперта, — не лучше. Государственное регулирование привело к тому, что центр образования прибыли постепенно "перекочевал" в оптовый сегмент. Оптовые продавцы теперь формируют свои цены даже не по импортному паритету, а "от обратного": от предельных цен в рознице, устанавливаемых Минэкономики.

Дело дошло до того, что на некоторое время предложения вагонными партиями в оптовом сегменте отсутствовали вовсе, а оптовики перешли к продажам в мелкооптовом сегменте с тарификацией грн/литр. Это ответ тем, кто спрашивал, как повлияет на ценообразовании введение госрегулирования цен на бензин и ДТ.

"Европейский же рынок, тем не менее, вел себя, как и всегда: к середине июля цены "просели" аж на 60 и 40 долларов/тн, а к концу снова вышли на рубеж начала месяца. Есть опасения, что дальнейший рост оптовых цен может даже приостановить продажу в рознице в некоторых сетях, которые уже сейчас торгуют на грани убыточности. Самое интересное, что на самом деле объективных причин для подорожания (ну, кроме ситуативного дефицита ДТ в некоторых регионах) как бы и нет: и европейские котировки, и курс НБУ ведут себя достаточно "прилично"", — резюмировал Леонид Косянчук.

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