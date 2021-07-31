Цены на топливо в Украине: что может привести к подорожанию или удешевлению

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Елизавета Черных
Эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук рассказал изданию "Комментарии", что происходит с ценами на топливо в Украине, а также, какие факторы могут повлиять его на подорожание (удешевление).
Цены на топливо в Украине - фото из открытых источников
Леонид Косянчук поясняет, что с учетом аномальной жары, затраты на хранение сжиженных углеводородных газов (СУГ) и естественные потери не вдохновляли трейдеров заливать резервуары "под пробку". Созданный таким образом ситуативный дефицит ожидаемо взвинтил цены. В основном – в оптовом сегменте: с начала июня оптовые цены в пересчете на литры составили более 2,5 грн/л, в то время, как в рознице рост не превысил 1,5 грн/л.
Ситуация с продажами бензина и дизтоплива (ДТ), по словам эксперта, — не лучше. Государственное регулирование привело к тому, что центр образования прибыли постепенно "перекочевал" в оптовый сегмент. Оптовые продавцы теперь формируют свои цены даже не по импортному паритету, а "от обратного": от предельных цен в рознице, устанавливаемых Минэкономики.
Дело дошло до того, что на некоторое время предложения вагонными партиями в оптовом сегменте отсутствовали вовсе, а оптовики перешли к продажам в мелкооптовом сегменте с тарификацией грн/литр. Это ответ тем, кто спрашивал, как повлияет на ценообразовании введение госрегулирования цен на бензин и ДТ.
"Европейский же рынок, тем не менее, вел себя, как и всегда: к середине июля цены "просели" аж на 60 и 40 долларов/тн, а к концу снова вышли на рубеж начала месяца. Есть опасения, что дальнейший рост оптовых цен может даже приостановить продажу в рознице в некоторых сетях, которые уже сейчас торгуют на грани убыточности. Самое интересное, что на самом деле объективных причин для подорожания (ну, кроме ситуативного дефицита ДТ в некоторых регионах) как бы и нет: и европейские котировки, и курс НБУ ведут себя достаточно "прилично"", — резюмировал Леонид Косянчук.
Ранее эксперты рассказали, что будет с коммунальными тарифами в Украине.
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