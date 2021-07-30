Что будет с коммунальными тарифами в Украине - ответ экспертов

Стоимость коммунальных услуг в стране продолжает огорчать украинцев. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы выяснить, какие важные события для жилищно-коммунальной сферы ожидают Украину в ближайшее время, что будет с тарифами в целом и на отопление в частности, а также, почему растут цены на газ.

Что будет с коммунальными тарифами в Украине - фото из открытых источников

Единственный риск — это попытка "Нафтогаза" пересмотреть цену на газ и повысить до уровня 12-14 тыс. грн, чтобы заработать

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук подчеркивает, что цена на газ растет независимо от нас.

"Промышленность отходит от ограничений после коронавируса. Меньше становится угольной генерации, больше газовой. К тому же, жара провоцирует рост потребления газа (из-за роста расхода энергии на кондиционирование – прим. ред.). Это всё – причины роста цены на данный вид топлива", – поясняет Юрий Корольчук.

При этом он акцентирует, что у нас есть газ собственной добычи. И его на 100% хватает для поставок населению.

""Нафтогаз" продает газ для большинства газсбытов и конечная цена газа – 9600 грн. за тысячу кубов. То есть, на фоне европейской цены в 470 долл (а это – 18000 грн), у нас — цена в 10000 грн является нормальной. Поэтому в принципе пока рисков нет. Единственный риск — это попытка "Нафтогаза" пересмотреть цену на газ и повысить до уровня 12-14 тыс. грн, чтобы заработать", – считает Юрий Корольчук.

Иметь годовой тариф и соответствующий договор на газоснабжение — выгодно

Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно привела полный "расклад" по тарифам.

Она напомнила, что Кабмин продолжил действие тарифа на электроэнергию 1,68 грн за кВт час до 31 августа. При этом президент Зеленский сообщил, что тарифы для некоторых категорий населения должны быть ниже. И этот вопрос, возможно, будет рассмотрен на заседании СНБО.

"С июля вырос тариф на холодную воду и водоснабжение. В Киеве – на три с небольшим гривны. Ожидается рост тарифов на отопление и горячую воду с октября. В зависимости от региона — от 30 до 75%, – рассказывает Кристина Ненно. – По Киеву прогнозируется рост на 40%, а к примеру, в Тернопольской и Черновицкой областях – на 65-75%, в Одесской — 54%. Это предварительные тарифы, которые уже огласили теплокоммунэнерго (ТКЭ). Управляющие компании и ОСМД будут пересчитывать тариф на содержание домов и придомовых территорий, поскольку они проводят индексацию зарплат. Плюс — удорожание некоторых материалов".

По словам эксперта, рост цен на горячее водоснабжение и отопление связан с тем, что в мае для предприятия ТКЭ перестали действовать ПСО (спецобязательства, обязывающие продавать газ не выше определенной цены) и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) обязала органы местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы для ТКЭ.

Кристина Ненно напоминает, что выгодно иметь годовой тариф и соответствующий договор на газоснабжение. В таком случае платежка за газ будет неизменна в течение года. А кто не выбрал себе поставщика, будет получать платежки от своих газопоставщиков с месячным тарифом, который то и дело меняется (как правило – в большую сторону).

"Подорожание горячей воды и отопления связаны с тем, что были отменены ПСО. А во многих коммунальных предприятиях была заложена цена намного ниже за кубометр газа, чем рыночная стоимость. Ориентировочно было заложено 4-5 грн за кубометр газа по предприятиям. А сегодня мы имеем рыночную цену почти 8 грн без распределения. Причем это — самый низкий тариф, — акцентирует эксперт. – Проблема еще и в том, что от предприятий ТКЭ требуют авансовую проплату и закупку газа наперед. То есть, чтобы запустить полноценно отопительный сезон, они должны произвести предоплату. И это при том, что данные предприятия имеют большие долги и им элементарно не за что закупать газ наперед".

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