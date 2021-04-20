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Главная Новости Бизнес финансы Цены на жилье в Украине: как повлияла пандемия
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Цены на жилье в Украине: как повлияла пандемия

Эксперт рассказал, могут ли снизиться цены на недвижимость в Украине в связи с эпидемией коронавируса и карантином в 2021 году

сегодня, 14:15
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине недвижимость во время пандемии коронавируса и экономического кризиса остается надежным вариантом для инвестирования, а снижения цен пока что ожидать не стоит. Об этом пишет в своем блоге на портале "Комментарии" управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.

Цены на жилье в Украине: как повлияла пандемия

Цены на недвижимость. Фото из открытых источников

Как рассказал эксперт, вирус пока повлиял только на предпочтения инвесторов. Так, вместо приобретения квартиры в мегаполисах покупатели начали интересоваться загородной недвижимостью, чтобы жить подальше от скоплений людей и поближе к природе.

"И если пандемия повлияла на выбор местоположения жилых комплексов и их философию, то на понижении стоимости квадратных метров вирус не сказался", — отмечает Кулагин.

До начала пандемии наблюдалась тенденция к повышению цен на недвижимость, поскольку многие материалы, которые закупают застройщики, выросли в цене. Потому и рост себестоимости строительства был неизбежен. Карантин, по мнению эксперта, лишь усугубил ситуацию из-за роста курса валют, нестабильной экономической ситуации, закрытых границ и сложности доставки. Поэтому сжавшийся трудовой рынок сказался на цене квартир в новостроях. 

"Сегодня можно только надеяться на то, что экономика начнет расти, а курс будет оставаться стабильным. В противном случае дальнейший рост цен на недвижимость неизбежен, ведь даже снизившийся спрос не позволит застройщикам продавать жилье ниже себестоимости. Поэтому понижения стоимости недвижимости ждать не стоит", — прогнозирует Кулагин.

Кроме того, он отметил, что отложенный спрос из-за жесткого локдауна будет реализован в кратчайшие сроки после его завершения.

Ранее сообщалось, как изменятся цены на продукты в Украине перед Пасхой в 2021 году.


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Источник: Комментарии
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