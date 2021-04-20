Цены на жилье в Украине: как повлияла пандемия

В Украине недвижимость во время пандемии коронавируса и экономического кризиса остается надежным вариантом для инвестирования, а снижения цен пока что ожидать не стоит. Об этом пишет в своем блоге на портале "Комментарии" управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.

Цены на недвижимость. Фото из открытых источников

Как рассказал эксперт, вирус пока повлиял только на предпочтения инвесторов. Так, вместо приобретения квартиры в мегаполисах покупатели начали интересоваться загородной недвижимостью, чтобы жить подальше от скоплений людей и поближе к природе.

"И если пандемия повлияла на выбор местоположения жилых комплексов и их философию, то на понижении стоимости квадратных метров вирус не сказался", — отмечает Кулагин.

До начала пандемии наблюдалась тенденция к повышению цен на недвижимость, поскольку многие материалы, которые закупают застройщики, выросли в цене. Потому и рост себестоимости строительства был неизбежен. Карантин, по мнению эксперта, лишь усугубил ситуацию из-за роста курса валют, нестабильной экономической ситуации, закрытых границ и сложности доставки. Поэтому сжавшийся трудовой рынок сказался на цене квартир в новостроях.

"Сегодня можно только надеяться на то, что экономика начнет расти, а курс будет оставаться стабильным. В противном случае дальнейший рост цен на недвижимость неизбежен, ведь даже снизившийся спрос не позволит застройщикам продавать жилье ниже себестоимости. Поэтому понижения стоимости недвижимости ждать не стоит", — прогнозирует Кулагин.

Кроме того, он отметил, что отложенный спрос из-за жесткого локдауна будет реализован в кратчайшие сроки после его завершения.

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