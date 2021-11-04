Цены на рынке недвижимости снова растут. С начала 2021 года стоимость квадратного метра в среднем подорожала на 30% — с 25 до 32 тысяч гривен. Об этом говорится в материале УНИАН.

Цены на жилье в Украине: какая ситуация сейчас и что будет дальше - фото из открытых источников

Отмечается, что на рост цен влияет несколько факторов — подорожание энергоносителей (природный газ, электроэнергия), повышение себестоимости строительства, стройматериалов и самой работы.

Больше всего цены на жилье выросли в Киеве. Зависимо от класса недвижимости, она подорожала на 20-25%. В других крупных городах (Харьков, Днепр, Одесса, Львов) стоимость в среднем увеличилась на 15%.

По данным аналитиков портала Address.ua, пользующиеся наибольшим спросом однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали за год на 30,4%, двухкомнатные — на 25,8%.

"В целом, можно говорить о том, что рост цен на первичную недвижимость в ближайшие месяцы сохранится, это может привести к рекордному с 2017 года удорожанию новых квартир по итогам 2021 года", — утверждают эксперты.

На "вторичке" цены однокомнатных квартир возросла на 27,7%, а двухкомнатных — на 13%. В свою очередь квартиры с большим количеством комнат (три-четыре) упали в цене практически на 30% (по сравнению с октябрем 2020 года).

Однако, как отмечают специалисты, несмотря на удорожание жилья, потенциальных покупателей недвижимости более чем достаточно.

По мнению экспертов, стоимость жилья будет увеличиваться и дальше. В НБУ же считают, что есть все предпосылки для сдерживания роста. В Нацбанке уверяют, что после пика на рынке недвижимости в сентябре-октябре на уровне 11% ожидается замедление инфляции, и уже под конец текущего года составит 9,6%.

Правда, этот положительный прогноз как-то не сочетается с результатом расчета индекса ожиданий деловой активности, проведенным Национальным банком, отмечают журналисты.



Ранее "Комментарии" писали, как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время.

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