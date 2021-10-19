Частные дома в Украине подорожали: эксперт озвучил прогноз на ближайшее время

По истечении нескольких месяцев в Украине выросла цена на частные дома. Так, в период с июля по сентябрь жилье загородом неподалеку крупных городов (Харьков, Киев, Одесса, Львов и Днепр) подорожало на 3-5%. Об этом UBR рассказал председатель Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Частные дома в Украине существенно подорожали: эксперт озвучил прогноз на ближайшее время - фото из открытых источников

Специалист отметил, что по состоянию на сегодня, за квадратный метр в частном доме под Киевом просят 1-1,5 тыс. долларов. В других крупных городах стоимость подобных объектов в среднем на 20% ниже.

По словам Питы, больше всего выросли в цене дома, площадь которых до 150 кв.м., и которые располагаются до 20 км от черты города. Цена на другие дома выросла порядка на 2,5-3%.

При этом глава АСНУ отмечает, что рост стоимости уже заторможен в связи с реализацией спроса на частные дома практически на 90%. Кроме того, идет на спад и спрос на частные усадьбы — количество потенциальных покупателей снижается.

Риэлторы прогнозируют, что до конца текущего года, цены в сегменте частных усадеб будут стабильными с несущественными колебаниями около 1,5% на дома с небольшой площадью.

"Стоимость частных домов является максимальной для нынешнего спроса. И дальнейший рост цен не будет экономически обоснованным. Ценовая стабильность может длиться до апреля 2022 года", – сказал Пита.

Напомним, что ранее стало известно, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в ближайшее время.

Кроме того, эксперты для интернет-издания "Комментарии" рассказали, как кризис в Китае может отразиться на ценах на недвижимость в Украине.





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