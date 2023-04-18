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ChatGPT помогает предусмотреть движение цен на акции компаний

Искусственный интеллект ChatGPT может предполагать колебания акций компаний на финансовых рынках.

сегодня, 21:15
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Автор:

Slava Kot

Предварительные результаты исследований указывают, что ChatGPT способен предсказать колебания акций компаний, используя заголовки новостей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

ChatGPT помогает предусмотреть движение цен на акции компаний

ChatGPT предполагает движение акций. Фото из открытых источников

ChatGPT проходит исследование ученых и недавно опубликованные статьи свидетельствуют, что искусственный интеллект имеет большие перспективы для финансовых рынков. В одном из исследований ученые Алехандро Лопес Лира и Юэхуа Тан из Университета Флориды заставили ChatGPT спрогнозировать движение цен на акции. Ученые побуждали ИИ стать финансовым экспертом и анализировать заголовки корпоративных новостей. Таким образом выяснилось, что ответы ChatGPT показали связь между заголовками новостей и движением акций компаний.


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"В примере о том, был ли заголовок "Rimini Street оштрафован на 630 тыс. долларов по делу против Oracle" хорошим или плохим для Oracle, ChatGPT объяснил, что это положительно, поскольку наказание "потенциально может повысить доверие инвесторов к способности Oracle защитить свою интеллектуальную собственность и увеличить спрос на свои продукты и услуги", — сообщает Bloomberg.

Руководитель отдела машинного обучения Man AHL Слави Маринов объясняет, что финансисты часто используют разные программы для "чтения" заголовков новостей для прогноза колебания цен на акции, однако ChatGPT потенциально может ускорить весь процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что придерживаясь сценариев Международного валютного фонда по завершению войны в Украине, аналитик Concorde Capital визуализировал курс гривны к доллару 2026 года.

Также "Комментарии" писали о МВФ, использующем российскую дезинформацию для своих данных об экономической ситуации в РФ.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-17/chatgpt-can-decode-fed-speak-predict-stock-moves-from-headlines
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