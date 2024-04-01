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Чего и почему ожидать от гривны в апреле: каким будет курс

Размер ЗВР, похоже, станет наибольшим за всю историю независимой Украины, порядка 45 млрд долларов

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина вошла в апрель с лучшей финансово-экономической ситуацией, чем в зимние месяцы, но с проблемами в смысле усиления обстрелов энергосистемыПортал "Комментарии" поинтересовался у экспертов ожиданиями от курса валют во втором месяце весны. Чего и почему ожидать от гривны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Чего и почему ожидать от гривны в апреле: каким будет курс

Курс гривны. Фото из открытых источников

Чем больше ЗВР, тем стабильнее нацвалюта

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак напоминает, что, согласно прогнозу на 2024 год, дефицит бюджета у нас составит от 37 до 40 млрд долларов.

"То есть, – поясняет он, – ежемесячно мы должны получать для покрытия этого дефицита 3-3,5 млрд долларов. Частично это внутреннее финансирование, но порядка 3 млрд долларов было бы неплохо привлекать с внешних рынков. За январь-февраль мы получили чуть более 1 млрд. Это привело к ежемесячному сокращению золотовалютных резервов (ЗВР) НБУ. Но март существенно изменил (в позитивную для нас сторону) ситуацию на рынке. Мы получили около 9 млрд долларов внешней помощи (4,5 млрд евро от ЕС, более 1 млрд от Канады, 1,5 млрд от Мирового банка и так далее)".

В апреле, продолжает Тарас Козак, ожидается второй транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро. И когда приблизительно 8-9 апреля НБУ обнародует размер ЗВР, тот, похоже, станет наибольшим за всю историю независимой Украины – порядка 45 млрд долларов.

Это, конечно, влияет на курс. Чем больше ЗВР, тем стабильнее нацвалюта, тем меньше колебаний, отмечает эксперт.

Но, акцентирует он, показатель курса устанавливается НБУ исключительно из каких-то внутренних размышлений (чтоб украинцы привыкли к колебаниям, чтоб не было резких колебаний, чтоб курс не стоял на месте и т.д.)

"Колебания в марте связаны с рядом причин. Во-первых, определенные успехи рашистов на фронте, недостачей у ВСУ вооружений и боеприпасов, переживаниями за то, что фронт может просесть в негативном для нас ключе. Во-вторых, Украина долго не получала необходимого внешнего финансирования. Сейчас же ситуация на рынке стабильная, каких-то потрясений, если не будет "черных лебедей" (непредсказуемых событий) я не ожидаю, – говорит Тарас Козак. – Так что в апреле-мае курс, думаю, ожидается в районе 38,5-39. Во второй половине лета возможно сползание к 40. Ну, а к концу года курс будет, скорее всего, 41 грн за 1 долл".

В середине апреля курс может опустится ниже 39 грн за доллар

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предполагает, что НБУ укрепит грн где-то к середине апреля.

"Дело в том, – поясняет он, – что в марте Украина получила 9 млрд долларов помощи. Тогда как за февраль лишь 1,2 млрд, а в январе и вовсе 500-600 млн. Ранее Минфин вынужден был откладывать платежи, т.к. не хватало средств. Потому индексация пенсий произошла лишь в марте, когда появились средства".

В то же время, продолжает эксперт, Минфину было важно, как можно дороже продать свои евро. Ведь основная сумма из полученных 9 млрд — именно в евро (4,6 млрд прибыло к нам из ЕС).

"С украинцами Минфин рассчитывается в грн. И ему важно было продать евро подороже. Для чего требовалось, чтоб Нацбанк немного опустил курс. Что и было сделано. Курс опустился ниже 39 грн, Минфин выкупил как можно больше, продавая евро НБУ", – рассказывает Олег Пендзин.

Он подчеркивает, что Минфин занимается обеспечением финансирования соцпрограмм. А НБУ отвечает за инфляцию. Сейчас он удерживает ее ниже 5% (4,2 – 4,3%). Если и далее ослаблять курс, инфляция подскочит.

"Поэтому в середине апреля я и прогнозирую, что курс опустится ниже 39 грн за доллар", – заключает эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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