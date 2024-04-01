Чего и почему ожидать от гривны в апреле: каким будет курс

Украина вошла в апрель с лучшей финансово-экономической ситуацией, чем в зимние месяцы, но с проблемами в смысле усиления обстрелов энергосистемы. Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов ожиданиями от курса валют во втором месяце весны. Чего и почему ожидать от гривны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Чем больше ЗВР, тем стабильнее нацвалюта

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак напоминает, что, согласно прогнозу на 2024 год, дефицит бюджета у нас составит от 37 до 40 млрд долларов.

"То есть, – поясняет он, – ежемесячно мы должны получать для покрытия этого дефицита 3-3,5 млрд долларов. Частично это внутреннее финансирование, но порядка 3 млрд долларов было бы неплохо привлекать с внешних рынков. За январь-февраль мы получили чуть более 1 млрд. Это привело к ежемесячному сокращению золотовалютных резервов (ЗВР) НБУ. Но март существенно изменил (в позитивную для нас сторону) ситуацию на рынке. Мы получили около 9 млрд долларов внешней помощи (4,5 млрд евро от ЕС, более 1 млрд от Канады, 1,5 млрд от Мирового банка и так далее)".

В апреле, продолжает Тарас Козак, ожидается второй транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро. И когда приблизительно 8-9 апреля НБУ обнародует размер ЗВР, тот, похоже, станет наибольшим за всю историю независимой Украины – порядка 45 млрд долларов.

Это, конечно, влияет на курс. Чем больше ЗВР, тем стабильнее нацвалюта, тем меньше колебаний, отмечает эксперт.

Но, акцентирует он, показатель курса устанавливается НБУ исключительно из каких-то внутренних размышлений (чтоб украинцы привыкли к колебаниям, чтоб не было резких колебаний, чтоб курс не стоял на месте и т.д.)

"Колебания в марте связаны с рядом причин. Во-первых, определенные успехи рашистов на фронте, недостачей у ВСУ вооружений и боеприпасов, переживаниями за то, что фронт может просесть в негативном для нас ключе. Во-вторых, Украина долго не получала необходимого внешнего финансирования. Сейчас же ситуация на рынке стабильная, каких-то потрясений, если не будет "черных лебедей" (непредсказуемых событий) я не ожидаю, – говорит Тарас Козак. – Так что в апреле-мае курс, думаю, ожидается в районе 38,5-39. Во второй половине лета возможно сползание к 40. Ну, а к концу года курс будет, скорее всего, 41 грн за 1 долл".

В середине апреля курс может опустится ниже 39 грн за доллар

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предполагает, что НБУ укрепит грн где-то к середине апреля.

"Дело в том, – поясняет он, – что в марте Украина получила 9 млрд долларов помощи. Тогда как за февраль лишь 1,2 млрд, а в январе и вовсе 500-600 млн. Ранее Минфин вынужден был откладывать платежи, т.к. не хватало средств. Потому индексация пенсий произошла лишь в марте, когда появились средства".

В то же время, продолжает эксперт, Минфину было важно, как можно дороже продать свои евро. Ведь основная сумма из полученных 9 млрд — именно в евро (4,6 млрд прибыло к нам из ЕС).

"С украинцами Минфин рассчитывается в грн. И ему важно было продать евро подороже. Для чего требовалось, чтоб Нацбанк немного опустил курс. Что и было сделано. Курс опустился ниже 39 грн, Минфин выкупил как можно больше, продавая евро НБУ", – рассказывает Олег Пендзин.

Он подчеркивает, что Минфин занимается обеспечением финансирования соцпрограмм. А НБУ отвечает за инфляцию. Сейчас он удерживает ее ниже 5% (4,2 – 4,3%). Если и далее ослаблять курс, инфляция подскочит.

"Поэтому в середине апреля я и прогнозирую, что курс опустится ниже 39 грн за доллар", – заключает эксперт.

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