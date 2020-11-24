Что будет с банковской тайной в Украине: мнения экспертов

Нацбанк советует Верховной Раде не принимать законопроект Кабмина об антикоррупционной политике. По данным НБУ, если его примут без правок, то в Украине по сути будет ликвидировано понятие банковской тайны. О причинах стремления украинской власти снять секретность с банковской информации рассказали эксперты.

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко напоминает, что в октябре прошлого года ВР и так уже упростила порядок доступа и открытия банковской тайны.

"Закон, который ВР приняла тогда, внес изменения и в ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну. Согласно изменениям, отдельные госорганы могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, в том числе и информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", – отмечает Оксана Чепижко.

По ее словам, с одной стороны, раскрытие информации по движению денежных средств несет в себе еще один инструмент по борьбе с коррупцией и легализацией средств, полученных преступным путем. С другой стороны, нельзя просто так правоохранительным органам собирать компромат на кого-то, безосновательно требуя раскрытия банковской информации.

"Сейчас существует определенная процедура доступа к такого рода информации — через решение суда. Считаю, что в том бардаке и беззаконии, которые сейчас есть в нашей стране, когда невозможно себя защитить, отстоять свою правоту в судах, данный шаг несколько преждевременен, – говорит Оксана Чепижко. – Кроме того, беспрепятственный доступ к такого рода информации окончательно подорвет доверие к банковской системе в целом. Ведь, как известно, деньги любят тишину".

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин подчеркивает: "Снять банковскую тайну — давняя мечта налоговиков. Гетманцева, Макеевой и других фискально озабоченных".



В прошлом созыве парламента банковская тайна и так практически была ликвидирована для всех получателей соцпомощи, отмечает эксперт. Год назад доступ к банковской тайне упростили в рамках антикоррупционных дел.

"Дополнительно объявили чуть ли не террористами всех от 5000 гривен, – акцентирует Даниил Монин. – В целом, непонятно почему НБУ это беспокоит. Ведь антитеррористический закон был… авторства НБУ. То есть, они и так ведут политику в этом направлении. Впрочем, тогда во главе Нацбанка стояли другие люди. И они проводили политику обескровливания экономики. Возможно, Шевченко, новый глава НБУ, против этого — и позиция регулятора в этом вопросе поменялась".

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении. Основными факторами стали полномасштабные карантинные ограничения отдельных видов деятельности, а также сокращение производства в сельском хозяйстве из-за более позднего начала жатвы. Отмечается, что стимулирующие меры Национального банка и правительства поддержали бизнес-активность и частное потребление.







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