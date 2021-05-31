Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз на июнь

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Таисия Ерохина
Прогноз цен на топливо на июнь изданию
"Комментарии" дал специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по
государственному управлению Геннадий Рябцев.
Цены на топливо. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По его словам, вопреки появившимся недавно
ужасным прогнозам об ожидаемом подорожании топлива из-за якобы дефицита белорусского
бензина марки А-95, значительного изменения цен на нефтепродукты в июне не
ожидается.
Двумя факторами, которые способны существенно повлиять
на цены в июне (как в любом другом месяце), эксперт называет стоимость
нефтепродуктов на границе и курс национальной валюты. Гривна в последние недели
укреплялась, а котировки нефтепродуктов оставались достаточно стабильными.
Более того, после появления у Роснефти нового поставщика российского дизеля и
сжиженного газа в Украину (фирма Socar New Enegry, которая входит в группу
азербайджанских госкомпаний SOCAR), оптовые цены на эти ресурсы пошли вниз
Безусловно, в отдельных сетях или регионах
(например, в Киеве, Одессе, Днепре) возможны корректировки, добавил эксперт. По
его словам, они обусловлены изменением спроса и покупательной способности
водителей, но не будут иметь массовый характер.
Ранее "Комментарии" писали, какие
тарифы ожидают украинцев в июне.
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