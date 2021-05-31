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Главная Новости Бизнес финансы Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз на июнь
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Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз на июнь

Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на бензин и дизтопливо в Украине

сегодня, 14:00
Автор:

Таисия Ерохина

Прогноз цен на топливо на июнь изданию "Комментарии" дал специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев.

Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз на июнь

Цены на топливо. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По его словам, вопреки появившимся недавно ужасным прогнозам об ожидаемом подорожании топлива из-за якобы дефицита белорусского бензина марки А-95, значительного изменения цен на нефтепродукты в июне не ожидается.

"Даже если во время ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) отгрузки бензина для украинских компаний сократятся, эти объемы несложно восполнить, увеличив поставки с других направлений. Речь идет о Кременчугском НПЗ, который уже заявил о возможности нарастить поставки топлива на внутренний рынок, а также о литовских, польских, румынских производителях", — пояснил Рябцев.

Двумя факторами, которые способны существенно повлиять на цены в июне (как в любом другом месяце), эксперт называет стоимость нефтепродуктов на границе и курс национальной валюты. Гривна в последние недели укреплялась, а котировки нефтепродуктов оставались достаточно стабильными. Более того, после появления у Роснефти нового поставщика российского дизеля и сжиженного газа в Украину (фирма Socar New Enegry, которая входит в группу азербайджанских госкомпаний SOCAR), оптовые цены на эти ресурсы пошли вниз

"Учитывая сказанное выше, если не произойдет неких форс-мажоров, то розничные цены на топливо в Украине в июне останутся на нынешнем уровне, — прогнозирует Рябцев. — На данный момент легальные АЗС предлагают сейчас бензин марки А-95 и А-95-Евро5 по цене от 25 до 31,5 грн за литр. Дизельное топливо от 23,5 до 28,7 грн за литр. А сжиженный газ – от 12 до 16,5 грн".

Безусловно, в отдельных сетях или регионах (например, в Киеве, Одессе, Днепре) возможны корректировки, добавил эксперт. По его словам, они обусловлены изменением спроса и покупательной способности водителей, но не будут иметь массовый характер.

Ранее "Комментарии" писали, какие тарифы ожидают украинцев в июне.


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Источник: Комментарии
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