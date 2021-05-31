Коммунальные тарифы в Украине: чего ожидать в июне

"Комментарии" узнали прогноз касательно тарифов на жилищно-коммунальные услуги на июнь и перспективу. Чего ждать украинцам – и почему? Ответы – в нашем материале.

Тарифы в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как рассказал нам глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко, ситуация с тарифами на коммунальные услуги в июне кардинально не изменится.

"Они будут и дальше высокими. Газопоставляющие компании уже опубликовали свои годовые цены на газ в июне. Те колеблются от 8 до 13,5 грн за кубометр — без стоимости распределения. А со стоимостью распределения тарифы на газ будут от 10 до 15,3 грн", — пояснил эксперт.

По его словам, остальные тарифы пока остаются без изменения. Но в ближайшие месяц-два нас ожидает рост тарифов на электроэнергию, прогнозирует Попенко. Если сейчас тариф для населения — 1,68 грн за 1 кВт/час, то с 1 июля у Кабмина есть планы установить новые тарифы на электроэнергию от 2,3 до 3,5 грн за 1 кВт/час.

"Также уже в ближайший отопительный сезон нас ждёт подорожание тарифов на тепло и горячую воду. Отмена Кабмином ПСО (PSO, Public service obligation – спецобязательства, согласно которым Нафтогаз обязали продавать газ для населения и теплокоммунэнерго – ТКЭ — по сниженной и регулируемой цене – прим. ред.) и новые цены на газ для теплокомунэнерго приведет к тому что большинство ТКЭ вынуждены будут поднять стоимость своих услуг на 20-30% уже с октября 2021 года", — резюмировал Олег Попенко.

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