Коммунальные тарифы в Украине: чего ожидать в июне

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Таисия Ерохина
"Комментарии" узнали прогноз касательно
тарифов на жилищно-коммунальные услуги на июнь и перспективу. Чего ждать
украинцам – и почему? Ответы – в нашем материале.
Тарифы в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказал нам глава Союза потребителей
коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и
охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко, ситуация с
тарифами на коммунальные услуги в июне
кардинально не изменится.
По его словам, остальные тарифы пока остаются
без изменения. Но в ближайшие месяц-два нас ожидает рост тарифов на
электроэнергию, прогнозирует Попенко. Если сейчас тариф для населения — 1,68
грн за 1 кВт/час, то с 1 июля у Кабмина есть планы установить новые тарифы на
электроэнергию от 2,3 до 3,5 грн за 1 кВт/час.
Ранее "Комментарии" рассказали, какие
продукты подорожают в Украине в июне.
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