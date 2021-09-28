Что будет с ценами на топливо в Украине в октябре: прогноз экспертов

Эксперты озвучили для издания "Комментарии" прогноз цен на топливо в Украине на октябрь, рассказав, какие факторы могут повлиять на его подорожание или удешевление.

Цены на топливо в Украине - фото из открытых источников

Трудно сейчас сказать, на сколько подорожает ДТ уже во второй декаде октября, но то, что это произойдет — сомнений не вызывает

Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук прогнозирует, что учитывая стремительный рост цен на энергоносители, ожидать снижения стоимости нефтепродуктов не приходится.

"Цена фьючерсов на нефть достигла отметки в 79,48 долл/барр и к концу года ожидается цифра даже и в 90 долл/барр! А стоимость природного газа в Европе уже превысили 1000 долл/1000 кубометров. На европейском рынке за последний месяц также — если цены на бензин даже снижались, то стоимость дизтоплива (ДТ) демонстрировала стабильный рост. Так, с начала месяца на ДТ она увеличилась на 50 долл/тн., что приблизительно соответствует подорожанию в рознице около 1 грн/л", – отмечает Леонид Косянчук.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что в Европе все-таки наметились существенные успехи в борьбе с мировой пандемией и выходе экономики из рецессии.

"На основании вышеизложенного, можно сделать осторожное предположение, что уже в октябре стоимость ДТ и в Украине увеличится. Государственное же регулирование лишь усилит так называемое "отложенное подорожание". Трудно сейчас сказать, на сколько подорожает ДТ уже во второй декаде октября, но то, что это произойдет — сомнений не вызывает, – говорит Леонид Косянчук. – Тем не менее, рынок нефтепродуктов Украины диверсифицирован в достаточной степени и опасения каких-либо потрясений, как в Соединенном Королевстве, мы не ожидаем. Следует также понимать, что операторы рынка нефтепродуктом будут испытывать определенные трудности: снизу будет давление ценового фактора, а сверху нас ограничит пресловутое "госрегулирование"".

В связи с подорожанием газа на рынке ЕС и кризисом нехватки водителей грузовиков, следует ожидать подорожания нефтепродуктов

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов подчеркивает, что цены на все энергоносители связаны между собой. Поэтому, в связи с подорожанием газа на рынке ЕС и кризисом нехватки водителей грузовиков, следует ожидать подорожания нефтепродуктов на 10-20% в октябре/ноябре.

"Конкретно в Британии сейчас происходит кризис АЗС из-за нехватки водителей грузовиков, которые везут топливо на автозаправки. Из-за роста цен на газ в ЕС ожидается подорожание топлива – и спрос на АЗС вырос на 500%. Не хватает 30000 водителей для доставки горючего на АЗС! Такое количество хотят нанять в восточной Европе по упрощённой процедуре выдачи разрешений на работу. Соответственно, водителей станет уже меньше в восточной Европе. Это провоцирует панику и спрос на топливо. До нас дойдет через пару недель. Топливо будут продавать в ближнее западное зарубежье, а водители наши поедут в Польшу", – предупреждает Владислав Притоманов.

Напомним, что ранее эксперты озвучили экономический прогноз для Украины на октябрь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!