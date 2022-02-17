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Что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

Текущий месяц можно считать весьма стабильным в области ценообразования

сегодня, 18:01
Автор:

Елизавета Черных
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По словам управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, цены на недвижимость в Украине изменятся к весне. При этом это изменение будет не радикальным и в первую очередь отразится на объектах высокой степени готовности. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина". 

Что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

Что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшее время - фото из открытых источников

Согласно прогнозу эксперта, в конце февраля-начале марта ожидается точечный рост цен на жилье в пределах 7% в гривневом эквиваленте. 

"Это будет связано с увеличением степени готовности проектов и, соответственно, снижением рисков для покупателей", — добавляет Подвысоцкий. 

Отмечается, что в общем, текущий месяц можно считать весьма стабильным в области образования цен. 

Обвала на рынке недвижимости ожидать не стоит, как и надеяться, что стоимость квартир в новостройках слишком оторвалась от покупательского спроса. 

Управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов с осторожностью озвучивает прогноз цен на недвижимость. При этом, отмечает эксперт, ссылаясь на аналитиков, рост цен жилья на "первичке" составит порядка 10-12%, что в пределах инфляции. 

В целом же ценовая ситуация на рынке недвижимости будет стабильна. 

Отметим, что по итогам 2021 года стоимость недвижимости в Украине в среднем выросла на 25-30%, достигнув рекордных отметок. Цены увеличивались до осени, а в октябре зафиксировали падение инвестиционного спроса на 20%. Эта же тенденция сохранилась в стране в январе. Наибольшая динамика цен была отмечена в Киеве.

Ранее на портале "Комментарии" - Рынок земли в Украине: названы регионы, где гектар стоит дороже всего. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/realty/surovyy-fevral-proishodit-tsenami-kvartiry-1645107502.html
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