Что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

По словам управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, цены на недвижимость в Украине изменятся к весне. При этом это изменение будет не радикальным и в первую очередь отразится на объектах высокой степени готовности. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшее время - фото из открытых источников

Согласно прогнозу эксперта, в конце февраля-начале марта ожидается точечный рост цен на жилье в пределах 7% в гривневом эквиваленте.

"Это будет связано с увеличением степени готовности проектов и, соответственно, снижением рисков для покупателей", — добавляет Подвысоцкий.



Отмечается, что в общем, текущий месяц можно считать весьма стабильным в области образования цен.

Обвала на рынке недвижимости ожидать не стоит, как и надеяться, что стоимость квартир в новостройках слишком оторвалась от покупательского спроса.

Управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов с осторожностью озвучивает прогноз цен на недвижимость. При этом, отмечает эксперт, ссылаясь на аналитиков, рост цен жилья на "первичке" составит порядка 10-12%, что в пределах инфляции.



В целом же ценовая ситуация на рынке недвижимости будет стабильна.

Отметим, что по итогам 2021 года стоимость недвижимости в Украине в среднем выросла на 25-30%, достигнув рекордных отметок. Цены увеличивались до осени, а в октябре зафиксировали падение инвестиционного спроса на 20%. Эта же тенденция сохранилась в стране в январе. Наибольшая динамика цен была отмечена в Киеве.

Ранее на портале "Комментарии" - Рынок земли в Украине: названы регионы, где гектар стоит дороже всего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!