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Главная Новости Бизнес финансы Что будет с долларом и евро в Украине 13 мая: НБУ обновил курс валют
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Что будет с долларом и евро в Украине 13 мая: НБУ обновил курс валют

Криптовалюта эфириум сегодня перешагнула отметку в 4 тыс. долларов за монету

сегодня, 17:22
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 13 мая на уровне 27,63 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 33,49 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Что будет с долларом и евро в Украине 13 мая: НБУ обновил курс валют

Курс валют на 13 мая. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 4 копейки – с 27,67 грн за доллар сегодня, официальный евро в течение суток подешевел на 18 копеек – с 33,67 грн за евро в среду.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 13 мая. Стоимость золота установлена на уровне 50 677,55 грн за унцию, что на 226,74 грн дешевле, чем 12 мая. Курс серебра установлен на уровне 756,6 грн за унцию – на 2,09 грн дешевле, чем в среду. Стоимость платины в четверг будет на уровне 34 127,48 грн за унцию, что на 47,64 грн за унцию дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 56 378,1 доллара за монету, курс Ethereum – 4300,8 долл.

Напомним, курс валют в Украине в последнее время не показывает резких колебаний. Почему гривна может укрепиться или ослабнуть? Как на ситуации может отразиться смена руководства НАК Нафтогаз? Какие еще факторы могут играть важную роль? Ответы изданию "Комментарии" дала исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

Ранее "Комментарии" писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.

 


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