Что будет с гривной: прогнозы на ноябрь

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Кравцев Сергей
Начало нового месяца – традиционное время прогнозов. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, каким будет курс гривны в ноябре, а также – какие факторы могут на это повлиять.
Курс гривны. Фото: из открытых источников
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что курс особо меняться не будет.
Он отмечает, что даже принятия/непринятие США бюджета касательно помощи Украине никак не повлияет на ноябрьский курс. В перспективе – да. В следующем году. Но это – ЕСЛИ нам не выделят необходимых средств. Мы же надеемся на лучшее.
Ситуация на фронте также никак на курс не повлияет, считает Сергей Фурса.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак также считает, что на сегодняшний день нет никаких рисков для колебания курса гривны в любую сторону – девальвации или ревальвации.
Он уверен, что причин для волнений касательно курса нет. У нас рекордные золотовалютные резервы (ЗВР), которых не было даже в мирные времена, подчеркивает эксперт. А резкое снижение украинского экспорта из-за российской агрессии компенсируется прямыми финансовыми потоками в Украину со стороны партнеров.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:
Поэтому, продолжает эксперт, будет неудивительно, если в ноябре курс ещё укрепится.
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