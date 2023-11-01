Что будет с гривной: прогнозы на ноябрь

Начало нового месяца – традиционное время прогнозов. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, каким будет курс гривны в ноябре, а также – какие факторы могут на это повлиять.

Курс гривны. Фото: из открытых источников

Сейчас нет никаких факторов, которые могли бы повлиять на курс

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что курс особо меняться не будет.

"Пять копеек туда – пять копеек сюда. Сейчас нет никаких факторов, которые могли бы повлиять на курс – в ту или иную сторону", – считает эксперт.

Он отмечает, что даже принятия/непринятие США бюджета касательно помощи Украине никак не повлияет на ноябрьский курс. В перспективе – да. В следующем году. Но это – ЕСЛИ нам не выделят необходимых средств. Мы же надеемся на лучшее.

Ситуация на фронте также никак на курс не повлияет, считает Сергей Фурса.

Риски для колебания курса гривны минимальны

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак также считает, что на сегодняшний день нет никаких рисков для колебания курса гривны в любую сторону – девальвации или ревальвации.

"Практика последних недель, после отмены Нацбанком фиксированного курса, демонстрирует, что курс гривны даже несколько окреп. Эта тенденция может продолжиться и в ноябре. Если, конечно, не произойдет неких взрывных событий типа прекращения финансовой помощи Украине со стороны западных партнеров (что на сегодняшний день невозможно)", – отмечает Андрей Новак.

Он уверен, что причин для волнений касательно курса нет. У нас рекордные золотовалютные резервы (ЗВР), которых не было даже в мирные времена, подчеркивает эксперт. А резкое снижение украинского экспорта из-за российской агрессии компенсируется прямыми финансовыми потоками в Украину со стороны партнеров.

"Нам помогают десятки стран, международные финансовые институции. Это позволяет правительству покрывать дефицит бюджета, а НБУ – иметь необходимые ЗВР для возможности гашения вероятных колебаний курса. Именно поэтому ноябрьский курс будет стабильным", – констатирует Андрей Новак.

Будет неудивительно, если в ноябре курс ещё укрепится

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Последний месяц Национальный банк всё делает против здравого смысла и логики. Коррупционный интерес и непонятные укрепления гривны при торговом дефиците в сентябре в 3,7 млрд долларов".

Поэтому, продолжает эксперт, будет неудивительно, если в ноябре курс ещё укрепится.

"Хотя, по логике, нужно плавно девальвировать гривну в диапазон 37-38 гривен официального курса", – считает Даниил Монин.

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