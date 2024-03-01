Что будет с курсом в марте: от чего будет зависеть колебание нацвалюты

В течение зимы гривна несколько просела относительно доллара. Чего ждать от марта? Какие факторы повлияют на укрепление или ослабление нацвалюты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Причины смены курса следующие: ситуация на фронте и внешняя финансовая помощь

Экономический̆ эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак поясняет:

"Мы видим, что после введения плавающего курса в октябре-2023, колебания курса гривна-доллар набрали определенную амплитуду. Нацбанк проводит некую кривую, фактически, по своему желанию. Поясняет это тем, что есть внутренняя формула расчета курса, которая зависит от спроса и предложения. Но никому эту формулу не рассказывают. И финансисты пытаются ее разгадать. Пока не удалось, но есть определенные догадки".

По факту, продолжает эксперт, за первые два месяца этого года курс доллара к грн колебался. Но к началу марта он фактически находится на той же отметке, что и в начале 2024-го – в районе 38 грн за 1 доллар. Хоть мы видели и 38,6 и меньше.

Что касается перспектив, тут, по словам Тараса Козака, важно понимать, что основные причины смены курса в Украине уже долгое время следующие: ситуация на фронте и внешняя финансовая помощь.

"И с тем, и с другим у нас в последнее время, к сожалению, не всё хорошо. Но в марте мы точно получим первый транш от ЕС – ориентировочно 4,5 млрд евро из общей помощи в 50 млрд, рассчитанной на четыре года. Кроме того, финансовый рынок внимательно следит за событиями в США. Есть надежда, что в течение этого месяца Конгресс выделит ожидаемую Украиной помощь. Основная часть там — военная, но около 9 млрд долларов мы можем получить и непосредственно финансовой помощи", – отмечает эксперт.

По его словам, еще один важный фактор, который сейчас набирает силу – это традиционная сезонность.

"Конец зимы – начало весны – время, когда украинские аграрии традиционно заводят в нашу страну валюту, чтоб поменять ее на гривну, вложив ту в подготовке и проведению посевной. Так что в данный период гривна традиционно укрепляется. Скорее всего, что-то подобное произойдет и сейчас", – прогнозирует Тарас Козак.

Учитывая вышесказанное, он предполагает, что в марте курс будет колебаться в районе 38 грн. Если будут позитивные новости из США, то может и 37,5. Если же такие новости не поступят, вероятно ослабление до 38,5.

"Это о безналичном курсе, – уточняет эксперт. – Что касается наличного, то спред (разница) между банком и налом уменьшился, составляя 40-50 копеек уже достаточно долгое время. С такой наценкой наличную гривну можно будет купить и в марте, возможно, даже разница опустится примерно на 10 копеек".

НБУ периодически проводит интервенции на рынок

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко подчеркивает, что традиционно в марте бизнес начинает активнее работать. Соответственно, растет спрос на валюту. При одновременном росте производства. Прежде всего военно-промышленного, уточняет эксперт. Потому что очень большая часть украинского бизнеса сейчас прямо или опосредованно работает в данном направлении.

"К тому же, март — начало посевной. И, по понятным причинам, вырастут цены на горючее, прежде всего, дизель", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что касается курса, продолжает он, то НБУ периодически проводит интервенции на рынок. Как результат – курс регулируется.

"Вряд ли что-то изменится в марте, – считает эксперт. – В плюс нам, что получим 4,5 млрд евро от ЕС, дополнительная помощь будет от мировых финансовых институций. Есть надежда на то, что и США в марте, наконец, примут годовой пакет помощи для Украины. Это всё укрепит гривну".

По мнению Александра Охрименко, некоторое уменьшение золотовалютных резервов – не критично. Он не видит серьезных предпосылок для девальвации.

"Проседание на 5, 10, даже 50 копеек — это не о девальвации, а о некой корреляции курса", – поясняет эксперт.

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