Что нужно знать о работе криптовалютных бирж, чтобы не потерять деньги

Многие украинцы инвестируют в криптовалюту, акции, виртуальные активы, или даже занимаются майнингом криптовалют. Ведь это не только тенденция, но и активно растущий в мире рынок. Что нужно понимать о криптобиржах, как они работают, какие их виды, особенности и отличия рассказывает эксперт.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio, отмечает, что криптобиржи нужны для продажи/покупки цифровых активов между трейдерами. Более того, некоторые криптобиржи интегрируют фиатные шлюзы внутри своего функционала. Это означает, что клиент использует свой банковский счет или кредитную карту для приобретения криптовалютных активов. Различные виды криптобирж используют разные подходы к ведению собственного бизнеса.

Одни платформы привлекают клиентов простым и удобным интерфейсом, другие — низкими торговыми комиссиями, третьи обучают пользователей с нуля, в то время как четвертые ориентированы на профессиональных трейдеров.

На классических биржах клиент использует свои фиатные деньги или криптовалюту для обмена активов. Есть P2P биржи криптовалют, там работа идет не только с криптовалютами. Клиент может продавать и покупать активы у других лиц или компаний, но на конфиденциальных условиях.

Есть деривативная биржа, где человек торгует разницей цены. По сути, это как работа на форекс.

Централизованные биржи – самые известные и традиционные биржи в криптовалютной отрасли. Здесь возможна торговля как криптовалютами, так и фиатными деньгами. Также одной из особенностей таких площадок является то, что они находятся под централизованным управлением компаний, которым принадлежат. Популярность криптовалютных бирж можно определить частотой упоминания в СМИ, количеством пользователей, что изначально обусловлено маркетинговым бюджетом.

"Отличия криптовалютных бирж от фондовых и валютных рынков в том, какие активы представлены на продажу. На валютной арене представлены валюты, на фондовом рынке индексы и акции, а на криптовалютной бирже – криптовалюты. мы подчеркнем, что этому нужно учиться.Везения на рынке нет.Есть закономерности технического и фундаментального характера, систематически используя которые, вы заработаете.Количество валюты, которую необходимо ввести в систему для работы, каждый определяет сам.Это должна быть сумма денег, которую не жалко потерять", — отмечает эксперт.

По его словам, 90% криптоинвесторов теряет свои деньги, не понимая причин изменения цен на крипторынку. Для того чтобы торговать на бирже криптовалют нужно четко понимать как завести деньги на биржу, какие комиссии вы платите, сколько вы теряете на конвертациях валют, как открывать сделки, как и где вы платите комиссии при выводе денежных средств, какие причины покупки той, или другой валюты и по какой цене вы будете готовы закрыть сделку. Независимо от того, прибыльна она или убыточна.

Как писал портал, эксперты назвали причины падения рынка криптовалюты и что будет с биткоинами.

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