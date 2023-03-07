Что происходит на валютном рынке Украины с начала года

Отрицательное сальдо интервенций НБУ (разница между покупкой валюты и ее продажей) в поддержку фиксированного курса сократилось с 3,14 млрд дол. в январе до 2,49 млрд дол. в феврале, что соответствует среднему объему месячных интервенций с начала войны, рассказывает глава налогового комитета парламента Даниил Гетьманцев, пишут "Комментарии".



Что влияет на стабилизацию валютного рынка

Наличный курс гривны по отношению к доллару США в феврале заметно укрепился. По данным НБУ, в феврале средневзвешенный курс гривна – доллар США по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/долл, на конец месяца – 38,94 грн/долл.

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"Это сверхнизкий курс доллара по отношению к гривне в соответствии с августом и 21 июля прошлого года, когда был скорректирован официальный курс до 36,57 грн/долл., — говорит Гетманцев. – За февраль наличный курс гривны к доллару США укрепился на 3,6%, с начала года на 4,4%. Спред между официальным и наличным курсом к концу февраля сократился до 6,5%".

Выделяет он и несколько факторов, положительно повлиявших на стабилизацию валютного рынка:

- Последние решения НБУ по увеличению норм обязательного резервирования по вкладам по требованию. Вместе с сохранением 25% процентной ставки это способствовало увеличению спроса на гривневые активы.

- Прекращение монетизации дефицита бюджета.

- Ритмическое поступление внешней финансовой помощи, поступающей в запланированных объемах. За первые на 2 месяца 2023 на финансирование бюджета привлечено 6,3 млрд дол. льготных кредитов и грантов (при месячной потребности 3,15 млрд долл.). Это, в том числе позволяет обеспечивать положительный платежный баланс и наращивать ЗВР для поддержки официального курса.

- Продолжение действия специальных депозитных продуктов (онлайн-депозитов в валюте и депозитов с индексацией на изменение официального курса гривны), в рамках которых можно обменять валюту по курсу максимально приближенному к официальному. Депозиты населения в валюте стабильно зарастают с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке.

- Подготовка к весенней посевной кампании, являющаяся традиционным сезонным фактором увеличения предложения валюты аграриями.

- Стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

" При прочих равных обстоятельствах стабилизация валютного рынка должна положительно повлиять на охлаждение инфляционных ожиданий и торможение инфляции, – говорит Данило Гетьманцем и отмечает: По итогам последних тенденций на валютном рынке основания для коррекции официального курса в ближайшей перспективе отсутствуют".

"Комментарии" также писали о том, что в Нацбанке прогнозируют, что экономика в этом году вырастет только маржинально — на 0,3%, а в последующие годы вернется к устойчивому восстановлению.

На страницах "Комментариев" говорилось и об общей сумме на восстановление Украины – около 110 млрд грн. Правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования: конфискованные российские активы; непосредственно денежные средства из государственного бюджета; финансы международных партнеров; деньги доноров, собранные на платформе United24.

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