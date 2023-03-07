Что происходит на валютном рынке Украины с начала года

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Моесеенко Валентина
Отрицательное сальдо интервенций НБУ (разница между покупкой валюты и ее продажей) в поддержку фиксированного курса сократилось с 3,14 млрд дол. в январе до 2,49 млрд дол. в феврале, что соответствует среднему объему месячных интервенций с начала войны, рассказывает глава налогового комитета парламента Даниил Гетьманцев, пишут "Комментарии".
Что влияет на стабилизацию валютного рынка
Наличный курс гривны по отношению к доллару США в феврале заметно укрепился. По данным НБУ, в феврале средневзвешенный курс гривна – доллар США по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/долл, на конец месяца – 38,94 грн/долл.
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Выделяет он и несколько факторов, положительно повлиявших на стабилизацию валютного рынка:
- Последние решения НБУ по увеличению норм обязательного резервирования по вкладам по требованию. Вместе с сохранением 25% процентной ставки это способствовало увеличению спроса на гривневые активы.
- Прекращение монетизации дефицита бюджета.
- Ритмическое поступление внешней финансовой помощи, поступающей в запланированных объемах. За первые на 2 месяца 2023 на финансирование бюджета привлечено 6,3 млрд дол. льготных кредитов и грантов (при месячной потребности 3,15 млрд долл.). Это, в том числе позволяет обеспечивать положительный платежный баланс и наращивать ЗВР для поддержки официального курса.
- Продолжение действия специальных депозитных продуктов (онлайн-депозитов в валюте и депозитов с индексацией на изменение официального курса гривны), в рамках которых можно обменять валюту по курсу максимально приближенному к официальному. Депозиты населения в валюте стабильно зарастают с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке.
- Подготовка к весенней посевной кампании, являющаяся традиционным сезонным фактором увеличения предложения валюты аграриями.
- Стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.
"Комментарии" также писали о том, что в Нацбанке прогнозируют, что экономика в этом году вырастет только маржинально — на 0,3%, а в последующие годы вернется к устойчивому восстановлению.
На страницах "Комментариев" говорилось и об общей сумме на восстановление Украины – около 110 млрд грн. Правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования: конфискованные российские активы; непосредственно денежные средства из государственного бюджета; финансы международных партнеров; деньги доноров, собранные на платформе United24.
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