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Моесеенко Валентина
Что ждет украинские банки в ближайшей перспективе. По мнению экспертов, в банковском секторе Украины уже не будут происходить удивительные процессы, которые наблюдались в 1991-2022 годах.
Перспективы банковской системы Украины
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Есть мнение, что угроза украинской банковской системе существует со стороны крупных организаций.
При этом эксперт не ожидает изменений в ближайшее время, потому что сейчас НБУ полностью контролируется МВФ, держит ставку 25% — это вредно влияет на экономику Украины, привело к тому, что банковская система превратилась в систему транзакций. Очевидно, что на фоне краха Ямайской мировой финансовой системы, будущее за самостоятельной субъектной гривной, которая будет работать на Украину и украинцев. Под такую модель с течением времени и модернизируется банковская система.
Читайте на портале "Комментарии" полную версию статьи – кому принадлежат украинские банки.
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