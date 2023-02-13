Что ждет украинские банки в ближайшей перспективе. По мнению экспертов, в банковском секторе Украины уже не будут происходить удивительные процессы, которые наблюдались в 1991-2022 годах.

Перспективы банковской системы Украины

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"Большая часть банков будет и дальше принадлежать государству, — говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Мода на банки уже прошла, поэтому изменений не ожидаю. У нас стало как в Европе — банки-монстры контролируют большую часть рынка, а мелкие банки исполняют вспомогательные роли. Пинчук подарил банк Тигипко, потому что ему надоело. Доходность банков сейчас не самая высокая".

Есть мнение, что угроза украинской банковской системе существует со стороны крупных организаций.

"Сейчас 55-65% банковской системы – это государство, оно контролирует крупнейшие банки, – говорит "Комментарии" экономист Даниил Монин. – Еще есть 20% иностранных банков и 20% украинских. По моей информации, в Укргазбанк уже начал заходить капитал международных финансовых учреждений типа ЕБРР В последних меморандумах с МВФ указано, что в государственные банки будет заходить капитал международных финансовых организаций Подозреваю, что прозрачных тендеров по продаже государственных банков не будет. потеряем субъектность".

При этом эксперт не ожидает изменений в ближайшее время, потому что сейчас НБУ полностью контролируется МВФ, держит ставку 25% — это вредно влияет на экономику Украины, привело к тому, что банковская система превратилась в систему транзакций. Очевидно, что на фоне краха Ямайской мировой финансовой системы, будущее за самостоятельной субъектной гривной, которая будет работать на Украину и украинцев. Под такую модель с течением времени и модернизируется банковская система.

Читайте на портале "Комментарии" полную версию статьи – кому принадлежат украинские банки.