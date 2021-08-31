Coinbase ошибочно напугала пользователей сообщениями о возможном взломе их аккаунтов

Основная криптовалютная биржа Coinbase ошибочно сообщила пользователей о том, что их настройки двухфакторной аутентификации были изменены. Некоторых это заставило продать свои активы. Об этом сообщают Coinbase и американский канал CNBC. Coinbase утверждает, что уведомления были направлены по ошибке, а не потому, что учетные записи пользователей были сломаны.

Coinbase - фото из открытых источников

"Coinbase направила примерно 125 тысячам клиентов ложные оповещения о смене настроек 2FA (двухфакторной аутентификации — ред.). Наши команды немедленно распознали проблему и как можно быстрее поработали над тем, чтобы эти ложные оповещения были приостановлены и устранено основную проблему", — говорится в сообщении.

Coinbase акцентировала, что понимает, как этот инцидент влияет на уровень доверия на платформе.

"Мы продолжим работать, чтобы вернуть доверие каждого из наших клиентов, на которых повлияли эти уведомления", — отметили в компании.

Напомним, прогнозами на будущую стоимость Bitcoin поделились сорок два эксперта. Они являются учеными и работниками организаций, которые связанны с цифровой валютой. Большая часть опрошенных, а именно 61%, сошлись во мнении о том, что данная криптовалюта сейчас является недооцененной. Специалисты считают, что к концу этого года Bitcoin может вырасти в цене до 66 тысяч долларов за одну монету. Отмечается, что данный прогноз является более оптимистичным, чем тот, что эти же эксперты давали в прошлом году. В прошлом они спрогнозировали меньший (на 28%) рост.

Ожидается, что к 2025 году курс криптовалюты может вырасти до 318 тысяч долларов, а после этого будет наблюдаться более быстрый рост. По их мнению, к 2030 году Bitcoin может "взлететь" до 4 миллионов долларов за монету.



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