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Дело о миллиарде гривен Дельта-банка: что известно следователям

Подозреваемые владеют сотнями земельных участков и имеют миллионный счет за границей

сегодня, 10:49
Автор:

Елена Бурдейная

Пресс-служба Офиса Генерального прокурора информирует, что руководителям Дельта-банка и работникам партнерского финансового учреждения объявлено подозрение и определяется мера пресечения.

Дело о миллиарде гривен Дельта-банка: что известно следователям

Обыск по делу Дельта-банка - фото пресс-службы Офиса Генерального прокурора

Следователи выяснили, что незаконной деятельностью занимались: Председатель Наблюдательного совета (бывший владелец банка), Председатель Совета директоров и двое его заместителей, директор финансовой компании, сотрудничавшей с банком. В течение трех лет — с 2012 г. до 2015 г. — работники банка выдавали кредиты, которые изначально были убыточными — некоторые даже без залога. Далее права на возвращение денег по этим кредитам передавались другой кампании, которая и получала средства и имущество. Сомнительных сделок заключили на один млрд грн.

Правоохранители провели 14 обысков в домах подозреваемых. Был наложен арест на 200 земельных угодий, принадлежавших Председателю Наблюдательного Совета Дельта-банка. Участки расположены в Киевской, Ивано-Франковской, Черниговской областях. Председатель Совета директоров имел на банковском счете в швейцарском банке один млн долл. — их также арестовали. Имущество других подозреваемых еще ищут.

Дело о злоупотреблениях в Дельта-банка расследуется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины. Пяти лицам объявлено подозрение согласно ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении") и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины ( "Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов"). Если они будут признаны виновными в махинациях на один млрд грн, то могут быть наказаны: или уплатить штраф в размере от 850 грн. до 4250 грн, или получить до 3-4 лет заключения.

О расследовании в Укрэксимбанке, через которое возник конфликт с журналистами , читайте в одном из материалов издания "Комментарии".


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=305830&fbclid=IwAR2wcT47QKfCrMKzuT9qPHmgX1nFLKd7EBdS5eMviWNFNd7x3S1aNdSx85k
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