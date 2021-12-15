Е-гривна: в Минцифре рассказали, для чего в Украине вводят электронные деньги

В Минцифре продолжают работать над разработкой проекта по обороту электронной гривны. В рамках этого пилота часть сотрудников государственного предприятия "ДИЯ" получат электронные деньги с возможностью программирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

э-гривна - фото из открытых источников

"Этот проект позволит Минцифре и Нацбанку проанализировать эффективность технологических решений, которые могут быть использованы при разработке е-гривны. Пилот станет важным драйвером платежных инноваций в банковском секторе Украины" , – отметил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Пока пилот находится на этапе подготовки. С его результатами можно будет ознакомиться в 2022 году. Но специалисты надеются, что их технологические решения позволят объединить банковскую систему с блокчейн-инфраструктурой и создать экосистему, которая будет содержать полный спектр банковских продуктов и операций с электронными деньгами на блокчейне Stellar.

Сейчас же ведутся дискуссии, будут ли готовы украинцы перейти на электронные гривны и откажутся ли от классических банковских карт. В правительстве надеются, что новая технология сможет, например, предупредить нецелевое использование денежных субсидий, простимулирует отрасль в направлении новых платежных стартапов и ускорит подключение украинцев к таким мощным платежным сервисам, как PayPal. Кроме этого, на такой шаг чиновники решаются в первую очередь для того, чтобы интегрировать платежную систему Украины к нормам Евросоюза.

Ранее сообщалось, что полностью запуск электронной гривны ожидается в январе 2024 года.







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