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Е-гривна: в Минцифре рассказали, для чего в Украине вводят электронные деньги

Введение электронной гривны позволит украинцам полноценно пользоваться сервисами Stripe и PayPal

сегодня, 14:31
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Минцифре продолжают работать над разработкой проекта по обороту электронной гривны. В рамках этого пилота часть сотрудников государственного предприятия "ДИЯ" получат электронные деньги с возможностью программирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Е-гривна: в Минцифре рассказали, для чего в Украине вводят электронные деньги

э-гривна - фото из открытых источников

"Этот проект позволит Минцифре и Нацбанку проанализировать эффективность технологических решений, которые могут быть использованы при разработке е-гривны. Пилот станет важным драйвером платежных инноваций в банковском секторе Украины" , – отметил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
Пока пилот находится на этапе подготовки. С его результатами можно будет ознакомиться в 2022 году. Но специалисты надеются, что их технологические решения позволят объединить банковскую систему с блокчейн-инфраструктурой и создать экосистему, которая будет содержать полный спектр банковских продуктов и операций с электронными деньгами на блокчейне Stellar.
Сейчас же ведутся дискуссии, будут ли готовы украинцы перейти на электронные гривны и откажутся ли от классических банковских карт. В правительстве надеются, что новая технология сможет, например, предупредить нецелевое использование денежных субсидий, простимулирует отрасль в направлении новых платежных стартапов и ускорит подключение украинцев к таким мощным платежным сервисам, как PayPal. Кроме этого, на такой шаг чиновники решаются в первую очередь для того, чтобы интегрировать платежную систему Украины к нормам Евросоюза.
Ранее сообщалось, что полностью запуск электронной гривны ожидается в январе 2024 года.
Напомним, недавно "Комментарии" писали о том, что делать с фальшивой купюрой, полученной в банкомате


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Источник: https://thedigital.gov.ua/news/zagolovok-mintsifra-z-partnerami-zapuskayut-pilotniy-proekt-yakiy-dopomozhe-v-rozrobtsi-e-grivni
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