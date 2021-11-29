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Экс-министр: после закрытого совещания у президента Нацбанк резко изменил свою политику

Владимир Омелян рассказывает, что для поддержки курса национальной валюты только на прошлой неделе НБУ потратил около 700 млн долларов – как раз только что полученный транш МВФ

сегодня, 18:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Все еще помнят, как президент Владимир Зеленский радовался на прошлой неделе, что получил очередной транш от МВФ, который так ждали с 2020 года. Радость от 699 млн долларов кредита была настолько велика, что никто даже не читал обновленный меморандум с МВФ, где гордо стоит подпись Зеленского. Это очень зря, потому что избиратели Зеленского не обратили внимание на то, что там совсем другое, чем то, что обещал президент и во время выборов, и после, и по зарплатам, и по тарифам. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Экс-министр: после закрытого совещания у президента Нацбанк резко изменил свою политику

Доллары. Фото из открытых источников

"А, какие глобальные планы были по использованию этого кредита: и дороги, и социалка, и армия… Но реальность оказалась совсем другой: после закрытого совещания у президента Нацбанк изменил свою политику. При консервативном прогнозе в 23 гривны за доллар, что было возможно с учетом макропоказателей, золотовалютного резерва и инструментария НБУ, было одобрено противоположное решение и гривна начала падение", – отметил Владимир Омелян.

Он добавляет, для поддержки курса национальной валюты только на прошлой неделе НБУ потратил около 700 млн долларов – как раз только что полученный транш МВФ. Падение гривны остановить не удалось и сегодня НБУ снова сжигал валютные резервы. Да и разговоры о неминуемой войне и призывах президента к государственному перевороту лишь усиливают панику на рынке.

"Дешевая гривна, безусловно, на руку экспортерам. Но при двусмысленной инфляции, стремительном росте цен на базовые товары, услуги, энергоносители при фактически неизменных доходах населения – это лишь усугубит социальный кризис. И банкиры прекрасно знают, что сорвать стоп-кран валютной стабильности легко, а вот остановить этот процесс потом очень сложно…", — резюмировал Омелян.

Читайте на портале "Комментарии" – курс доллара превзошел прогнозы экспертов.



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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10159003104258439
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