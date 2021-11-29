Экс-министр: после закрытого совещания у президента Нацбанк резко изменил свою политику

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все еще помнят, как президент Владимир Зеленский радовался на прошлой неделе, что получил очередной транш от МВФ, который так ждали с 2020 года. Радость от 699 млн долларов кредита была настолько велика, что никто даже не читал обновленный меморандум с МВФ, где гордо стоит подпись Зеленского. Это очень зря, потому что избиратели Зеленского не обратили внимание на то, что там совсем другое, чем то, что обещал президент и во время выборов, и после, и по зарплатам, и по тарифам. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Доллары. Фото из открытых источников
Он добавляет, для поддержки курса национальной валюты только на прошлой неделе НБУ потратил около 700 млн долларов – как раз только что полученный транш МВФ. Падение гривны остановить не удалось и сегодня НБУ снова сжигал валютные резервы. Да и разговоры о неминуемой войне и призывах президента к государственному перевороту лишь усиливают панику на рынке.
Читайте на портале "Комментарии" – курс доллара превзошел прогнозы экспертов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости