Эксперты назвали Топ 5 ошибок при работе с грантами



















Предприниматели и организации надеются привлечь средства к реализации своих проектов. Одним из популярных способов есть гранты, однако ошибки могут помешать получить дополнительные финансы. Портал "Комментарии" со ссылкой на киевский аналитический центр "Клуб экспертов" рассказывает о 5 самых распространенных ошибках, которые совершаются во время работы для получения грантов.



Топ 5 ошибок при работе с грантами

Эксперт по реализации грантовых проектов Ольга Шаверина рассказала о пяти ошибках во время работы с грантами на которые следует обратить внимание.

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Первая ошибка – недоверие к грантовым инструментам. Нехватка знаний о грантовых процедурах и программах может стать причиной потери возможностей.

Вторая ошибка – неприятие факта, что бизнес является частью общества. Многие грантовые программы нацелены на решение социальных вопросов и реализацию общественных инициатив. Подчеркнув социальный аспект проекта, можно получить больше шансов на привлечение внимания к грантодателям.

Третья ошибка – пренебрежение к процедурам. Небрежность при оформлении заявки, документов, невыполнение всех требований может повлечь за собой отклонение гранта.

Четвертая ошибка – недооценка подготовки. Для удачной реализации проекта нужно разработать детальный план проекта, где будет указан его бюджет, анализ рынка и конкурентов. Для этого требуется тщательная подготовка и исследование.

Пятая ошибка – непонимание партнерства и выбора консультанта. Работа в партнерстве с другими организациями или консультантами может увеличить шансы на получение гранта. Однако неправильный выбор и непонимание их роли в проекте могут создать конфликты и повлиять на работу.

Подробнее о наиболее распространенных ошибках при подаче проекта на грант можно просмотреть на видео ниже:

Следует отметить, что основатель "Клуба экспертов" Максим Уракин сообщил, что Украина в 2022 году получила международную помощь более чем на 32 млрд долларов. 18 млрд долларов от общей суммы составили гранты.



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