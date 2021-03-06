1 копейка 1994 года является довольно редкой разновидностью монет в Украине. Ее изготавливали ограниченным тиражом на Луганском станкостроительном заводе. Такую монету возможно было найти в годовых наборах Национального банка Украины 1996 года, однако в обиходе она практически не встречалась. Об этом рассказал профильный портал Monety.

Эту монету готовы купить за несколько тысяч: как отличить редкую копейку - фото из открытых источников

По данным источника, в годовом наборе НБУ можно было встретить копейку из немагнитной стали, которая являлась единственной монетой, изготовленной официально. Специалисты считают, что тираж таких монет составлял не более 300 штук. Monety сообщает, что в специализированных каталогах описаны и другие виды 1 копейки 1994, однако их происхождение неизвестно. Предполагается, что их чеканили специально, чтобы заработать на нумизматах.

Цена наборной копейки 1994 года в каталогах варьируется от 200 до 300 долларов. Портал сообщает, что на аукционе Виолити такие монеты продают за 3000-4000 гривен. При этом они изготовлены из серебра, меди или немагнитной стали.

Также на аукционах можно купить копию монеты, однако ее стоимость гораздо ниже оригинала и колеблется от 50 до 100 гривен.

Ранее интернет-издание "Комментарии"рассказывало, что монеты, номиналом 10 копеек, которые датированы 1994 годом, можно продать от 20 гривен до 5000 гривен. Отличить редкие монеты от дешевых разновидностей можно с помощью некоторых особенностей. Также в нашем материале можно прочитать, как определить редкие 2 копейки 1992 года, за сколько их можно продать или приобрести на профильных аукционах.

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