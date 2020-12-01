Финансовый комитет намерен снизить акциз на IQOS в пользу «Филип Моррис Украина» – СМИ

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в экстренном порядке готовится одобрить правки к законопроекту № 4065, согласно которым акциз для IQOS и другие ТВЕНы вырастет на 200% вместо 320%, как планировалось ранее. Об этом сообщает УНН. Фото: Гордон

В законопроекте говорится об акцизе на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН). Наиболее популярные в нише — IQOS от "Филип Моррис Украина". УНН сообщает, что именно эта компания настаивала на том, чтобы заменить 320%-ное повышение акциза на ТВЕН на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 годов или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.

По информации источников УНН, "Филип Моррис" готовит гарантийное письмо о том, что они готовы выкупить акцизные марки на новых условиях сразу на 4,8 млрд грн. Отмечается, что именно такую сумму закладывал в бюджет Минфин, когда акциз на ТВЕНы планировали повышать на 320%, а не на нынешние 200%.

По данным УНН, налоговые изменения, выгодные "Филип Моррис Украина", якобы могли пролоббировать близкий к Офису президента табачный олигарх Борис Кауфман и нардеп от "Слуги народа", замглавы финансового комитета Андрей Холодов.

Отмечается, что 4,8 млрд это только разовый платеж. В дальнейшем, если законопроект № 4065 будет принят в такой редакции, компания "Филип Моррис" может оказаться в более выгодных налоговых условиях, в отличие от других производителей табачных изделий, которых снижение акциза не коснется. Это может повлечь значительное нарушение баланса на табачном рынке и окончательное уничтожение там любой свободной конкуренции.

Напомним, эксперты заявили о новой попытке ограничить табачную отрасль в Украине.

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