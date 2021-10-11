Глава Укрэксимбанка подал в отставку

Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер подал заявление о своей отставке. Об этом сообщает чиновник на своей Fecebook-странице.

Евгений Мецгер, фото с открытых источников

Евгений Мецгер объясняет, что сделал такой шаг для того, чтобы спасти репутацию банка. Он напомнил, что вся его профессиональная деятельность связана с этим банком. Евгений пришел туда работать еще в 2006 году. Хвастается тем, что из-за своего упорного труда в 2020 году возглавил Укрэксимбанк. Чиновник говорит, что за время его работы банк развился. При его содействии реализовались сотни проектов, которые положительно повлияли на банк и украинскую экономику. Только за этот год банк получил прибыль в более 1,7 млрд гривен. В то же время Евгений Мецгер признает — его объяснения уже не имеют смысла.

"Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно — услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", — говорит Евгений Мецгер.

Глава банка напомнил, что его работники всегда придерживались закона и всех процедур заключая договоры с клиентами. Написание заявления об отставке называет своими выводами тех событий, которые прошли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный Укрэксимбанк выдал кредит в размере 60 млн долларов донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому. Человек владеет бизнесом на оккупированной территории в Донецкой области и, как выяснили журналисты проекта "Схемы" (именно поэтому вопросу, якобы, произошел скандал в банке во время интервью), платит налоги в бюджет группировки "ДНР". Адвокат Татьяна Матяш отмечает, что Укрэксимбанк уже заявил в Украине, что в отношении него нет никаких уголовных дел. Поэтому кредит законный. Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что в этой истории есть два противоречивых элемента, которые характеризуют отношение нашей общественности к такой важнейшей экономической категории как собственность.





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