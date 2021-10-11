Глава Укрэксимбанка подал в отставку

BTC/USD
57645.21
ETH/USD
3568.64
LTC/USD
179.25
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер подал заявление о своей отставке. Об этом сообщает чиновник на своей Fecebook-странице.
Евгений Мецгер, фото с открытых источников
Евгений Мецгер объясняет, что сделал такой шаг для того, чтобы спасти репутацию банка. Он напомнил, что вся его профессиональная деятельность связана с этим банком. Евгений пришел туда работать еще в 2006 году. Хвастается тем, что из-за своего упорного труда в 2020 году возглавил Укрэксимбанк. Чиновник говорит, что за время его работы банк развился. При его содействии реализовались сотни проектов, которые положительно повлияли на банк и украинскую экономику. Только за этот год банк получил прибыль в более 1,7 млрд гривен. В то же время Евгений Мецгер признает — его объяснения уже не имеют смысла.
"Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно — услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", — говорит Евгений Мецгер.
Глава банка напомнил, что его работники всегда придерживались закона и всех процедур заключая договоры с клиентами. Написание заявления об отставке называет своими выводами тех событий, которые прошли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный Укрэксимбанк выдал кредит в размере 60 млн долларов донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому. Человек владеет бизнесом на оккупированной территории в Донецкой области и, как выяснили журналисты проекта "Схемы" (именно поэтому вопросу, якобы, произошел скандал в банке во время интервью), платит налоги в бюджет группировки "ДНР". Адвокат Татьяна Матяш отмечает, что Укрэксимбанк уже заявил в Украине, что в отношении него нет никаких уголовных дел. Поэтому кредит законный. Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что в этой истории есть два противоречивых элемента, которые характеризуют отношение нашей общественности к такой важнейшей экономической категории как собственность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости