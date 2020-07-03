Гривня незначительно укрепилась: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 6 июля на уровне 27,17 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,51 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 1 копейку – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,18 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 15 копеек – по состоянию на 3 июля курс был установлен на уровне 30,66 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 6 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 025,61 грн за унцию, что на 402,32 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 486,35 грн за унцию – на 2,46 грн меньше, чем на 3 июля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 22 168,09 грн за унцию, что на 182,69 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 9119,9 долл.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого обсуждалась кандидатура нового руководителя НБУ. Во встрече приняли участие руководство Нацбанка и участники финансового рынка. Во встречах также принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль, руководитель ОП Андрей Ермак, его заместительница Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Сегодня обсудили, как может повлиять на финансовые рынки отставка с должности Якова Смолия.

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