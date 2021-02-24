Игорный бизнес в Украине: кто не получит лицензию

В начале текущего года впервые в Украине компания получила лицензию, которая дает право на проведение азартных игр казино в сети Интернет. Следом за ней разрешение получили еще две компании. Стало известно, кто получить лицензию не сможет. Об этом и о других подробностях сферы игорного бизнеса в Украине рассказал глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый.

Кто не получит лицензию на работу онлайн-казино в Украине - фото: из открытых источников

По словам Ивана, получить разрешения могут практически все. Каждый пакет документов тщательно изучается Комиссией. В случае, если результат не будет положительным, в таком случае Комиссия указывает на ошибки, которые нужно будет учесть при следующей подачи заявки. Однако есть и некие исключения. Получить лицензию не смогут — конечные бенефициары, являющиеся представителем страны-агрессора.

На сегодняшний день уже были оплачены две лицензии и ожидается оплата третьей. Это пока только онлайн-казино в Интернете. По словам Ивана Рудого, в ближайшее время ожидается открытие оффлайн заведений.

На выдаче игровых лицензий государство смогло заработать уже практически 50 млн гривен. Отмечается, что потенциал украинского рынка оценивается в 7 миллиардов гривен. Но, спрогнозировать точный доход, который принесет в 2021 году игорный бизнес, нет возможности. Существуют факторы, которые не зависят от власти.



Полученные от легализации азартных игр деньги будут направлены в специальный фонд. Оттуда уже они будут потрачены на поддержку спорта, медицины, культуры, науки и образования. Также стоит отметить, что половина доходов будут направлены в бюджеты местных самоуправлений по месту нахождения заведения.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что цены на бензин в Украине продолжают расти. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше. Также сайт информировал о том, что Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума.

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