Цены на бензин в Украине продолжают расти: эксперт спрогнозировал, что будет дальше

В Украине цены на бензин и дизельное топливо продолжают повышаться. И в ближайшее время украинцам не стоит ждать изменения этой тенденции. Об этом рассказал изданию "Комментарии" гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Фото из открытых источников

Строго говоря, отмечает эксперт, подорожание началось не вчера, а со средины ноября 2020 года. Как пояснил Косянчук, цены на нефтепродукты в Украине зависят от двух основных факторов: стоимости нефтепродуктов в Европе и курса НБУ.

"Так вот, со средины ноября прошлого года стоимость нефтепродуктов на европейском рынке повысилась на 184 доллара/тн по бензину и на 191 доллар/тн по ДТ. Это создало экономические предпосылки для подорожания топлива в Украине на АЗС : +4,45 грн/литр по А-95 и +4,62 грн/литр по ДТ, — рассказал в комментарии нашему изданию эксперт. — Фактическое же увеличение цен за этот же период на бензин составило +2,8 грн/л и +2,91 грн/л на ДТ. То, что операторы не повысили цены на экономически обоснованный уровень, объясняется очень низкими объемами потребления в зимний период".

Как известно, продолжает Косянчук, любое повышение цен влечет за собой уменьшение продаваемых объемов, что весьма болезненно для розницы. Поэтому операторы и работают на грани (а часто — и в "минус") доходности.

"Как показывает анализ цен европейского рынка, рост цен продолжается и поныне, так что хороших новостей (в плане снижения цен в ближайшее время) у меня для наших потребителей нет", — резюмировал Леонид Косянчук.

Напомним, эксперт назвал два фактора, которые влияют на стоимость бензина в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!