Цены на бензин в Украине продолжают расти: эксперт спрогнозировал, что будет дальше

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Таисия Ерохина
В Украине цены на
бензин и дизельное топливо продолжают повышаться. И в ближайшее время украинцам
не стоит ждать изменения этой тенденции. Об этом рассказал изданию "Комментарии"
гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов
Леонид Косянчук.
Фото из открытых источников
Строго говоря, отмечает
эксперт, подорожание началось не вчера, а со средины ноября 2020 года. Как
пояснил Косянчук, цены на нефтепродукты в Украине зависят от двух основных
факторов: стоимости нефтепродуктов в Европе и курса НБУ.
Как известно, продолжает
Косянчук, любое повышение цен влечет за собой уменьшение продаваемых объемов,
что весьма болезненно для розницы. Поэтому операторы и работают на грани (а
часто — и в "минус") доходности.
Напомним, эксперт
назвал два фактора, которые влияют на стоимость бензина в Украине.
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