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Главная Новости Бизнес финансы Цены на бензин в Украине продолжают расти: эксперт спрогнозировал, что будет дальше
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Цены на бензин в Украине продолжают расти: эксперт спрогнозировал, что будет дальше

Эксперт назвал причины повышения цен на украинских АЗС

сегодня, 14:35
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине цены на бензин и дизельное топливо продолжают повышаться. И в ближайшее время украинцам не стоит ждать изменения этой тенденции. Об этом рассказал изданию "Комментарии" гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Цены на бензин в Украине продолжают расти: эксперт спрогнозировал, что будет дальше

Фото из открытых источников

Строго говоря, отмечает эксперт, подорожание началось не вчера, а со средины ноября 2020 года. Как пояснил Косянчук, цены на нефтепродукты в Украине зависят от двух основных факторов: стоимости нефтепродуктов в Европе и курса НБУ.

"Так вот, со средины ноября прошлого года стоимость нефтепродуктов на европейском рынке повысилась на 184 доллара/тн по бензину и на 191 доллар/тн по ДТ. Это создало экономические предпосылки для подорожания топлива в Украине на АЗС : +4,45 грн/литр по А-95 и +4,62 грн/литр по ДТ, — рассказал в комментарии нашему изданию эксперт. — Фактическое же увеличение цен за этот же период на бензин составило +2,8 грн/л и +2,91 грн/л на ДТ. То, что операторы не повысили цены на экономически обоснованный уровень, объясняется очень низкими объемами потребления в зимний период".

Как известно, продолжает Косянчук, любое повышение цен влечет за собой уменьшение продаваемых объемов, что весьма болезненно для розницы. Поэтому операторы и работают на грани (а часто — и в "минус") доходности.

"Как показывает анализ цен европейского рынка, рост цен продолжается и поныне, так что хороших новостей (в плане снижения цен в ближайшее время) у меня для наших потребителей нет", — резюмировал Леонид Косянчук.

Напомним, эксперт назвал два фактора, которые влияют на стоимость бензина в Украине.


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