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Илон Маск потерял титул самого богатого человека. Кто опередил американца

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск теперь не самый богатый человек на планете. Американец все больше теряет деньги в 2022 году.

сегодня, 18:34
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Автор:

Slava Kot

Американский бизнесмен Илон Маск, несколько лет возглавлявший рейтинг самых богатых людей мира, потерял свою позицию. Теперь Маск с состоянием в 184,5 млрд долларов занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание информационное агентство Reuters.

Илон Маск потерял титул самого богатого человека. Кто опередил американца

Илон Маск потерял первую строчку в рейтинге самых богатых. Фото: из открытых источнико

Владелец Tesla , SpaceX и других компаний начал резко терять свои деньги с начала года. За неполный 2022 год Илон Маск потерял около 90 млрд долларов, что составляет более 40% ВВП Украины за 2021 год. Таким образом, еще никто за один календарный год не терял столь много денег. Прошлым "неудачником" был Марк Цукерберг, потерявший около 80 млрд долларов.

Резкие потери финансов связаны со снижением цен на акции компании Tesla, составляющие наибольшую долю денег американца.

По данным Forbes 51-летний Илон Маск опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей. Сейчас состояние американца оценивается в 184,5 млрд долларов. Теперь самым богатым человеком стал Бернар Арно — исполнительный директор материнской компании LVMH (компания люксового бренда Louis Vuitton) с общим состоянием 185 млрд долларов .

На третьем месте разместился индийский бизнесмен Гаутам Адани, у которого 134,8 млрд долларов.

Илон Маск потерял титул самого богатого человека. Кто опередил американца - фото 2

Интересно, что через несколько минут рейтинг миллиардеров от Forbes обновился и Маск снова оказался на первом месте. Вероятно все же Маск окончательно потеряет первое место, ведь его состояние все больше снижается с каждым днем.

Илон Маск потерял титул самого богатого человека. Кто опередил американца - фото 3 Ранее портал "Комментарии" сообщал за кого Илон Маск будет голосовать на предстоящих выборах президента США.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен разблокировал 45 президента США в Twitter.



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Источник: https://www.reuters.com/business/elon-musk-loses-title-worlds-richest-man-forbes-2022-12-07/
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