Илон Маск потроллил сенатора, который потребовал больше налогов от богатых

Известный предприниматель Илон Маск пошутил над сенатором. Об этом сообщает издание Секрет Фирмы.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

На днях американский сенатор-социалист по имени Берни Сандерс опубликовал пост в социальной сети Twitter, в котором потребовал от "чрезвычайно богатых" платить справедливую долю налогов.

В ответ на твит Маск потроллил 80-летнего Сандерса написав, "Я все время забываю, что вы все еще живы". После этого основатель Tesla спросил, нужно ли ему снова продавать акции компании. В материале отмечается, что для Маска, который не получает зарплату, это является единственным способом платить налоги.

Как передает издание IXBT, по состоянию на 15 ноября Илон Маск продал акций на сумму, превышающую семь миллиардов долларов. Это первый случай с 2016 года, когда Маск продавал акции.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что известный американский миллиардер Илон Маск потерял десятки миллиардов долларов за несколько дней. Это произошло после того, как предприниматель спросил у своих подписчиков о том, стоит ли ему продавать акции Tesla. Такой твит вызвал падение стоимости акций.

Также портал "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили несколько видов акул в реке Темза (Великобритания). Как отметили, исследователи длинна некоторых особей может достигать двух метров. Кроме того, в водах реки были обнаружены тюлени морские коньки и угри. Отмечается, что за последнее время наблюдается улучшение качества воды. Однако, изменение климата может нести угрозу для экосистемы и животных.

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