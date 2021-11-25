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Илон Маск признался, что половину своих твитов публикует, сидя на унитазе

Пользователи твиттера, конечно, стали шутить

сегодня, 00:25
Автор:

Ольга Чародий
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Мы знали, что Илон Маск довольно эксцентричная личность. Но мы не могли подозревать, что настолько. Оказалось, основатель Tesla и SpaceX отправляет половину своих твитов, сидя на унитазе. Об этом он рассказал в своем твиттере. Интересно, делал ли он это в своем любимом положении для публикаций? По крайней мере, 50% моих твитов было сделано на фарфоровом троне, – пишет бизнесмен, объясняя, что это успокаивает его.

Илон Маск признался, что половину своих твитов публикует, сидя на унитазе

Илон Маск - фото из открытых источников

Пользователи твиттера, конечно, стали шутить. Да, сам Маск оценил комментарий о том, что в таком случае твиттер – это "игра престолов" (в оригинале сериал называется Game of Thrones, Маск также использует throne, говоря об унитазе).

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"Если хочешь добиться успеха, тебе нужно каждый день: просыпаться в 3 часа ночи, читать по 2 книги, слушать по 6 подкастов, опорожняться по 5 часов".

Илон Маск признался, что половину своих твитов публикует, сидя на унитазе - фото 2

Напомним, на днях американский сенатор-социалист по имени Берни Сандерс опубликовал пост в социальной сети Twitter, в котором потребовал от "чрезвычайно богатых" платить справедливую долю налогов. В ответ на твит Маск потроллил 80-летнего Сандерса написав, "Я все время забываю, что вы все еще живы". После этого основатель Tesla спросил, нужно ли ему снова продавать акции компании. В материале отмечается, что для Маска, который не получает зарплату, это является единственным способом платить налоги.  Как передает издание IXBT, по состоянию на 15 ноября Илон Маск продал акций на сумму, превышающую семь миллиардов долларов. Это первый случай с 2016 года, когда Маск продавал акции. 




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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1462652210739884035
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