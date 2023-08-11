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"Изношенные" и "старые" доллары: в НБУ рассказали, стоит ли волноваться

НБУ фиксирует нормализацию ситуации с обменом

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей
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Совместные усилия НБУ и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Теперь задача доказать украинцам, что банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости, независимо от года выпуска или дизайна. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Алексея Шабана.

"Изношенные" и "старые" доллары: в НБУ рассказали, стоит ли волноваться

Доллары. Фото из открытых источников

Как рассказал Гелетий, НБУ упразднил перечень признаков незначительного износа банкнот и обеспечил возможность для небанковских учреждений снимать средства с их счетов в банках без ограничений для подкрепления собственных касс.


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"Теперь наша общая задача — на практике продемонстрировать клиентам, что все подлинные банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости вне зависимости от года выпуска или дизайна", — отметил Шабан.

Со своей стороны участники рынка рассказали о принятых ими мерах: от информирования общественности и собственных подразделений до расширения сотрудничества с иностранными банками для увеличения предложения наличной иностранной валюты.

В Нацбанке также подчеркнули необходимость наладить более активное взаимодействие небанковских финансовых учреждений с банками в вопросах работы с банкнотами иностранной валюты различных выпусков и разного физического состояния.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/678605367643446
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