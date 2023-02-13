Как изменились депозиты бизнеса и населения в январе

В январе депозиты населения и бизнеса суммарно выросли на 20 млрд. гривен. Об этом в соцсети Telegram написал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев, передают "Комментарии".

Фото: pixabay





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"В январе имели место следующие тенденции в депозитной базе: вклады в гривне несколько уменьшились, но это сокращение со значительным запасом было ростом валютных вкладов; суммарно депозиты бизнеса и населения выросли на 1,1% или 20,3 млрд грн", — написал он.





По оперативным данным НБУ, за первый месяц с начала 2023 г. вклады в гривне сократились несущественно, на 0,5% (на 6,1 млрд. грн.) до 1 198 млрд. грн. Однако "зрады", подчеркивает нардеп, нет.





"Уменьшение банковских вкладов в гривне в первый месяц нового года по сравнению с концом предыдущего года скорее типичное явление. За последние 10 лет так было восемь раз. Это связано прежде всего с влиянием уменьшения доходов (зарплат, выплат) населения в январе нового года по сравнению с декабрем прошлого, что приводит к сокращению текущих сбережений, которые хранятся на счетах по требованию, — объясняет он. – В январе депозиты населения в гривне уменьшились, тогда как предприятий выросли".





Вместе с тем, валютные депозиты продолжили расти до 18,035 млрд долл., увеличившись на 4,7% или на 807 млн долл. как за счет вкладов бизнеса, так и населения. При этом валютные депозиты населения растут уже 6-й месяц.





"На сегодняшний день последние не только восстановились, но и превышают довоенный уровень (больше на 88 млн. долл. против января 2022 года)", — отмечает Гетьманцев.





Рост валютных вкладов отражает тенденции стабилизации курсовых ожиданий и валютной либерализации, в рамках которой у населения во время войны есть возможность защитить свои вклады, конвертировав их в безналичную валюту с размещением на срочном депозите, добавил глава профильного комитета ВРУ.





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