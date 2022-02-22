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Как изменятся цены на жилье в 2022 году и что на это повлияет: ответ эксперта

Во многом роль будет играть уровень платежеспособного спроса

сегодня, 10:38
Автор:

Елизавета Черных
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По словам сооснователя и управляющего партнера INSPI Development Владимира Семенцова, ждать масштабных изменений цен на рынке недвижимости в 2022 году не стоит. Эксперт отмечает, что рост стоимость будет соизмерим с уровнем инфляции и скорее всего не превысит 7-10%. Об этом пишет UBR.

Как изменятся цены на жилье в 2022 году и что на это повлияет: ответ эксперта

Как изменятся цены на жилье в 2022 году - фото из открытых источников

Семенцов отмечает, что во многом роль будет играть уровень платежеспособного спроса, а он, в свою очередь, может зависеть от увеличения благосостояния украинцев и развития ипотеки. 

"Естественно, чтобы находиться в балансе, на первичном рынке жилья ценовая ситуация будет достаточно прогнозируемой и адекватной", — говорит эксперт. 

При этом возможная военная российская агрессия оказывает влияние на первичный рынок жилья. Это относится не только к недвижимости, где покупателю значительно проще — у него есть возможность отложить приобретение жилья на несколько месяцев. Также это касается развития новых проектов, в частности тех, которые реализовываются в какой-то мере за счет инвестиций извне. 

Сюда специалист относит не только недвижимость, а и прочие проекты из других секторов рынка, как логические комплексы или сервисные апартаменты. 

Отметим, что в 2021 году стоимость квартир в Украине рекордно выросла. По итогам года подорожание составило порядка 25-30%, а больше всего недвижимость выросла в цене в Киеве. Стоимость жилья в новостройках выросла и в других крупных украинских городах — Харькове, Львове, Одессе, Днепре. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз. 


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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/rost-tsen-na-novoe-zhile-v-2022-godu-budet-soizmerim-s-urovnem-inflyatsii-eksperty
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