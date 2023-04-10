Как после войны не вскочить в очередную передрягу, - советы финансиста

Одной передряги под названием "олигархи" мы почти избавились, причем естественным путем, а не в результате целенаправленной государственной политики. Война подорвала основы олигархической сырьевой базы, заявляет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ, пишет "Комментарии".



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"В послевоенное время у них уже не будет столь большой финансовой ренты, которую можно снять с украинских активов, для того чтобы финансировать партии, телевизионные каналы, футбольные клубы, карманные экспертные площадки, — говорит Кущ. – Но проблема состоит в том, что отечественные финансово-промышленные группы (ФПГ) в системе политико-экономических отношений могут быть успешно заменены на иностранные транснациональные корпорации (ТНК)".

В сырьевом сегменте эта ротация пройдет максимально быстро. Форма получения рентного дохода посредством ФПГ или ТНК — это производная от сырьевого, коррупционного характера экономики. Эксперт убежден, что нужно менять всю основу нашего бытия.

"В современном мире есть два типа экономики по форме получения окончательного профита. Это – экономики, ориентированные на получение прибыли. В них экономические агенты формируют запрос на справедливый суд, технократическое правительство, равные для всех правила рыночной игры. Ведь общая цель – это взаимодействие с контрагентами и создание модели, когда все участники получают свою часть выгоды", – объясняет финансист.

Конкуренция происходит только за размер этой выгоды. А другой тип экономик – это рентоориентированные государства, где получение дохода происходит путем манипулирования законодательством, узурпации права на перераспределение государственных ресурсов, злоупотребления государственным регулированием.

"Прибыль в этой системе получают путем его незаконного присвоения на средства более слабых экономических агентов: населения и малого и среднего бизнеса (МПБ). Таким образом, в стране формируются три яруса дохода: доходы населения, прибыль бизнеса и "rent seeking" рентоориентированных политических элит и олигархов", — констатирует Алексей Кущ.

Озвучивает он и в известной степени достаточно контроверсионное мнение, согласно которому формат экономических отношений в той или иной стране определяет именно структура дохода местных миллиардеров. Получение прибыли в других странах возможно, используя добавленную стоимость и взаимовыгодные транзакции между участниками рыночной игры (теория соглашений).

В рентоориентированной экономике прибыль получается путем того, что одна сторона лишает другую сторону определенных возможностей.

"Вместо взаимовыгодного сотрудничества формируется невыгодный основной массе игроков рентный доход, присваиваемый политическими верхушками и олигархами, – объясняет финансовый аналитик. – То есть, экономика первого типа – это постоянный рост общественного благосостояния. А экономика второго типа – это стагнация общественного благополучия и только перераспределение имеющегося ресурса".

Именно рентоориентированная экономика формирует запрос на коррупцию, контролируемое правительство, несправедливые суды, размытое законодательство.

Задается экономист и вопрос, почему у нас все попытки судебной реформы, политических трансформаций или модернизации законодательства завершаются полным провалом.

"Проблема в том, что иностранные ТНК отнюдь не заинтересованы в привнесении в Украину правовых практик своих стран. Они не делали этого в Африке или Азии, почему будут делать в Украине? – рассуждает экономист. – Нет, они так же будут формировать зависимые правительства, непрозрачную судебную систему, размытое законодательство. Возможно, даже начнут спонсировать футбольные клубы и политические партии".

Вспоминает здесь и некий "парадокс Таллока", названный так в честь известного экономиста Гордона Таллока: поисковики ренты могут покупать политиков по цене, значительно меньше размера ренты, которую они получают от ее присвоения.

"Простыми словами, если ты получаешь от экспорта железной руды млрд долл., то выделишь 10 млн дол. на покупку всех и вся – не проблема, – приводит простой пример Кущ. — То есть ТНК будут также заинтересованы в недобросовестном поведении (moral hazard) как и олигархические ФПГ".

Что такое moral hazar? Это уничтожение экологии, уплата минимальных налогов, лоббирование собственных интересов через политические механизмы. Так поступали сырьевые ФПГ в Африке, в том числе фармацевтические, проводя тестирование нового лекарства или хищнические разрабатывая природные ресурсы, отравляя воду и землю.

"Путь преодоления рентоориентированной политики действительно достаточно прост, — уверяет финансист. — необходимо увеличивать "добрые налоги": рента за добычу природных ресурсов, за пользование землей, экологические сборы, водный сбор, акцизы. И пропорционально уменьшать "плохие налоги", прежде всего, на труд и в сегменте производительного производства".

То есть, не стоит даром отдавать свои природные ресурсы. Если их использование будет стоить достаточно дорого, возможности зарабатывания ренты на них будут существенно уменьшены. И они перестанут интересовать "рентовиков". Заинтересуют обычный бизнес. Эксперт и объясняет, что для этого необходимо создать Национальный резервный фонд и полностью перезагрузить механизм землепользования и использования природных ресурсов (вода, леса, полезные ископаемые). В настоящее время существует две угрозы корпоратократии в Украине из трех основных видов:

1. Так называемый "фининтерн" или финансовые ТНК, которые могут полностью взять под контроль наши государственные долги, как это уже произошло в 2014 году.

2. Сырьевые ТНК, которые могут захватить контроль над полезными ископаемыми: нефть, газ, уран, титан, железная руда, марганцевая руда, литий.

"В новой системе корпоратократии мы можем получить нескончаемую циркуляцию "топ-менеджеров" из государственных институций в корпоративные и обратно. И так десятки раз по кругу: сегодня министр, завтра член наблюдательного совета госкомпании, послезавтра – председатель правления частной корпорации, – говорит Алексей Кущ. — Пока нам не грозит только третий вид корпоратократии – "нетократы" или информационные ТНК. Мы им просто не интересны из-за небольшого количества населения".

По данным, которые приводит финансовый эксперт, в 2021 году по индексу "кумовского капитализма", Украина занимала 5-е место. Сама структура "кумовских" стран достаточно разная: здесь и РФ на первом месте, и Сингапур на третьем, и Китай на 10 и Тайвань – на 11. Но есть и определенная специфика. Это – удельная доля миллиардеров в "crony sectors". И переводит этот термин как "сектор анютины глазки".

"Так вот, почти все наши миллиардеры – это представители "сектора братцев". Не "братский сектор" тоже есть, но богачей там очень мало. Это отличает нас от других стран индекса, – анализирует Кущ. – Стать миллиардером в Украине можно только на перераспределении общественной ренты и на присвоении ее от других экономических агентов".

Эксперт пытается ответить на вопрос, сможет ли Украина после войны пройти между олигархатом и корпоратократией и построить настоящее общество общего благосостояния.

Его решение, говорит, невозможно без следующих национальных чинов:

1. Национализация и создание с нуля модели использования природных ресурсов страны (пересмотр земельной "реформы", экологической политики, водной и лесной политик, стратегии использования полезных ископаемых).

2. Создание национального резервного фонда путем направления ресурсной ренты в национальный резерв, а не в кармане ФПГ или ТНК.

3. Списание части госдолга.

4. Налоговая революция: уменьшение "плохих налогов" и увеличение "добрых налогов".

5. Новая антимонопольная и регулятивная политика.

"Только тогда в обществе и экономике возникнет заказчик на качественное, технократическое правительство, справедливые суды, прозрачное и четкое законодательство, низкий уровень коррупции. Возникнет экономика сделок и взаимодействие контрагентов, направленная на получение прибыли и учет интересов всех участников. И возникнет общество всеобщего благосостояния, — говорит финансист и добавляет: — Это достаточно маловероятная реформа".

По мнению Алексея Куща, проблема не только из-за сопротивления "верхов", но и из-за притворства "низов". Последние преимущественно мечтают "прорваться" в систему перераспределения рент, а не создать систему получения прибыли.

"В нигилизме социального благополучия мы дошли не только до отрицания "социализма" и "популизма", но и до насмешки над моделями рейнского капитализма (Германия, Скандинавия, Швейцария и т.д.). В то же время у нас сформирован довольно безобразный мир смыслов, где 99% думают, что могут стать 1%. Они мечтают об этом все годы независимости, но 1% – он везде 1%", – резюмирует эксперт.

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