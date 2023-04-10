Как после войны не вскочить в очередную передрягу, - советы финансиста

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Моесеенко Валентина
Одной передряги под названием "олигархи" мы почти избавились, причем естественным путем, а не в результате целенаправленной государственной политики. Война подорвала основы олигархической сырьевой базы, заявляет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ, пишет "Комментарии".
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В сырьевом сегменте эта ротация пройдет максимально быстро. Форма получения рентного дохода посредством ФПГ или ТНК — это производная от сырьевого, коррупционного характера экономики. Эксперт убежден, что нужно менять всю основу нашего бытия.
Конкуренция происходит только за размер этой выгоды. А другой тип экономик – это рентоориентированные государства, где получение дохода происходит путем манипулирования законодательством, узурпации права на перераспределение государственных ресурсов, злоупотребления государственным регулированием.
Озвучивает он и в известной степени достаточно контроверсионное мнение, согласно которому формат экономических отношений в той или иной стране определяет именно структура дохода местных миллиардеров. Получение прибыли в других странах возможно, используя добавленную стоимость и взаимовыгодные транзакции между участниками рыночной игры (теория соглашений).
В рентоориентированной экономике прибыль получается путем того, что одна сторона лишает другую сторону определенных возможностей.
Именно рентоориентированная экономика формирует запрос на коррупцию, контролируемое правительство, несправедливые суды, размытое законодательство.
Задается экономист и вопрос, почему у нас все попытки судебной реформы, политических трансформаций или модернизации законодательства завершаются полным провалом.
Вспоминает здесь и некий "парадокс Таллока", названный так в честь известного экономиста Гордона Таллока: поисковики ренты могут покупать политиков по цене, значительно меньше размера ренты, которую они получают от ее присвоения.
Что такое moral hazar? Это уничтожение экологии, уплата минимальных налогов, лоббирование собственных интересов через политические механизмы. Так поступали сырьевые ФПГ в Африке, в том числе фармацевтические, проводя тестирование нового лекарства или хищнические разрабатывая природные ресурсы, отравляя воду и землю.
То есть, не стоит даром отдавать свои природные ресурсы. Если их использование будет стоить достаточно дорого, возможности зарабатывания ренты на них будут существенно уменьшены. И они перестанут интересовать "рентовиков". Заинтересуют обычный бизнес. Эксперт и объясняет, что для этого необходимо создать Национальный резервный фонд и полностью перезагрузить механизм землепользования и использования природных ресурсов (вода, леса, полезные ископаемые). В настоящее время существует две угрозы корпоратократии в Украине из трех основных видов:
1. Так называемый "фининтерн" или финансовые ТНК, которые могут полностью взять под контроль наши государственные долги, как это уже произошло в 2014 году.
2. Сырьевые ТНК, которые могут захватить контроль над полезными ископаемыми: нефть, газ, уран, титан, железная руда, марганцевая руда, литий.
"В новой системе корпоратократии мы можем получить нескончаемую циркуляцию "топ-менеджеров" из государственных институций в корпоративные и обратно. И так десятки раз по кругу: сегодня министр, завтра член наблюдательного совета госкомпании, послезавтра – председатель правления частной корпорации, – говорит Алексей Кущ. — Пока нам не грозит только третий вид корпоратократии – "нетократы" или информационные ТНК. Мы им просто не интересны из-за небольшого количества населения".
По данным, которые приводит финансовый эксперт, в 2021 году по индексу "кумовского капитализма", Украина занимала 5-е место. Сама структура "кумовских" стран достаточно разная: здесь и РФ на первом месте, и Сингапур на третьем, и Китай на 10 и Тайвань – на 11. Но есть и определенная специфика. Это – удельная доля миллиардеров в "crony sectors". И переводит этот термин как "сектор анютины глазки".
Эксперт пытается ответить на вопрос, сможет ли Украина после войны пройти между олигархатом и корпоратократией и построить настоящее общество общего благосостояния.
Его решение, говорит, невозможно без следующих национальных чинов:
1. Национализация и создание с нуля модели использования природных ресурсов страны (пересмотр земельной "реформы", экологической политики, водной и лесной политик, стратегии использования полезных ископаемых).
2. Создание национального резервного фонда путем направления ресурсной ренты в национальный резерв, а не в кармане ФПГ или ТНК.
3. Списание части госдолга.
4. Налоговая революция: уменьшение "плохих налогов" и увеличение "добрых налогов".
5. Новая антимонопольная и регулятивная политика.
По мнению Алексея Куща, проблема не только из-за сопротивления "верхов", но и из-за притворства "низов". Последние преимущественно мечтают "прорваться" в систему перераспределения рент, а не создать систему получения прибыли.
Напомним, "Комментарии" писали, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.
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