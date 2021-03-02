Как выбрать недвижимость и не ошибиться: есть три важных правила

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Таисия Ерохина
Покупка недвижимости – серьезный шаг. Чтобы правильно выбрать недвижимость, которая бы способствовала прогрессу человека и была надежным семейным активом, нужно учесть несколько важных моментов. Об этом в блоге на сайте "Комментарии" рассказал управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.
Фото из открытых источников
Во-первых, прежде
всего, нужно выбирать, а не "брать то, что лежит под рукой", а для этого нужно
анализировать предложения на рынке недвижимости от застройщиков. Необходимо
поездить, посмотреть, разобраться, собрать информацию. Причем не из Интернета.
Во-вторых, очень
хорошо свидетельствует о состоянии дел на объекте ситуация с коммуникациями. Как
пояснил Кулагин, если застройщик начал строительство, не проложив прежде
коммуникации, то он их никогда потом качественно уже не сделает. Массивные
стартовые затраты застройщика, которые ему приходится нести вначале реализации
проекта на инженерную инфраструктуру, обеспечивают жизнедеятельность всего
комплекса, показывая его планы на дальнейшее успешное развитие проекта.
И самый важный,
третий пункт – это выбор строительной компании. Эксперт советует при анализе
информации о застройщике опираться на факты. Если компания успешно работает не
один год, объекты строительства вводятся в эксплуатацию согласно указанному
графику – этот факт говорит в пользу застройщика. Стабильные компании, имеющие
большой опыт, довольно часто состоят в профессиональных объединениях. Это
должно добавить "плюсиков" в пользу такого застройщика, так как в подобные
организации мошенников не берут. Добросовестной компании скрывать нечего,
поэтому потенциальным покупателям всегда предоставят полный пакет документов.
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