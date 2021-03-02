Как выбрать недвижимость и не ошибиться: есть три важных правила

Покупка недвижимости – серьезный шаг. Чтобы правильно выбрать недвижимость, которая бы способствовала прогрессу человека и была надежным семейным активом, нужно учесть несколько важных моментов. Об этом в блоге на сайте "Комментарии" рассказал управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.

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Не брать то, что лежит под рукой

Во-первых, прежде всего, нужно выбирать, а не "брать то, что лежит под рукой", а для этого нужно анализировать предложения на рынке недвижимости от застройщиков. Необходимо поездить, посмотреть, разобраться, собрать информацию. Причем не из Интернета.

"Рекламное поле у нас не объективное. Оно не дает представления о продукте, а направлено только на одно – "втюхать товар". Жилье, в котором собираешься сам жить, нужно и смотреть самому. Приехать и почувствовать атмосферу", — пояснил эксперт.

Проверить наличие коммуникаций

Во-вторых, очень хорошо свидетельствует о состоянии дел на объекте ситуация с коммуникациями. Как пояснил Кулагин, если застройщик начал строительство, не проложив прежде коммуникации, то он их никогда потом качественно уже не сделает. Массивные стартовые затраты застройщика, которые ему приходится нести вначале реализации проекта на инженерную инфраструктуру, обеспечивают жизнедеятельность всего комплекса, показывая его планы на дальнейшее успешное развитие проекта.

"Если это не так, то проект – не более чем рекламная пустышка для выкачивания денег. Так что покупатель должен задавать вопрос №1 – готовы ли сети? Если говорят, что-то наподобие "будут готовы к моменту окончанию строительства зданий", то это профанация и не нужно вообще связываться таким продавцом-застройщиком", — говорится в блоге.

Узнать все о застройщике

И самый важный, третий пункт – это выбор строительной компании. Эксперт советует при анализе информации о застройщике опираться на факты. Если компания успешно работает не один год, объекты строительства вводятся в эксплуатацию согласно указанному графику – этот факт говорит в пользу застройщика. Стабильные компании, имеющие большой опыт, довольно часто состоят в профессиональных объединениях. Это должно добавить "плюсиков" в пользу такого застройщика, так как в подобные организации мошенников не берут. Добросовестной компании скрывать нечего, поэтому потенциальным покупателям всегда предоставят полный пакет документов.

"Обязательно удостоверьтесь, что компания имеет право на земельный участок, ей разрешено строительство и согласован подвод всех коммуникаций, — резюмирует Кулагин. — Помните, что удачная инвестиция в недвижимость зависит от вашей бдительности и тщательной проверки того, кому доверяете свои деньги. Только холодный расчет, рациональность и подготовка застрахуют от сомнительных вложений".

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