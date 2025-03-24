Какой доход у украинских ритейлеров: АТБ, Аврора, Сильпо и другие

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Slava Kot
Согласно индексу Опендатабота 2025 года в сфере розничной торговли, совокупный доход 10 лидеров украинского ритейла составляет 529,24 млрд гривен. Кроме того, совокупная прибыль компаний лидеров составила 9,82 млрд гривен. Уже несколько лет рейтинг возглавляет АТБ-маркет.
Каков доход крупнейших ритейлеров в Украине. Фото из открытых источников
Опендатабот на основе доходов за 2024 составил рейтинг компаний в сфере розничной торговли. Третий год лидером по доходам стала компания АТБ-маркет. В 2024 году доход АТБ составил 208,91 млрд гривен, что на 15% больше, чем в 2023 году. Это 39,5% от общего дохода 10 крупнейших украинских ритейлеров. По прибыли АТБ-маркет занял второе место с 3,1 млрд гривен, что составляет 32% от совокупной суммы.
На втором месте по доходам оказалась компания Сильпо-фуд – 93 млрд гривен. Доход сети вырос на 10%. Прибыль компании впервые за 3 года убытков составила 205 млн гривен.
Тройку лидеров по доходам занимает Выгодная покупка (Аврора) – 37,9 млрд гривен. Однако по прибыли этот украинский ритейлер стал лидером – 4,08 млрд гривен.
Доход 10 крупнейших ритейлеров в Украине:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о крупнейших супермаркетах Украины и кому они принадлежат.
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